La vorágine del calendario de la "Copa de la Liga" marca que hoy River y Boca vuelven a salir al campo de juego, para disputar sus juegos de la quinta fecha, dos anteriores al gran cruce en el Monumental por un nuevo superclásico. Las realidades de los "colosos" de nuestro país son bien diferentes e igualmente la necesidad de victoria se hace importante en ambos casos.

EN LA BOMBONERA

Boca, de opaca campaña en la Copa de la Liga, recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero por la quinta fecha del torneo, que lo tiene lejos de los equipos que encabezan la Zona B.

El partido se jugará en la Bombonera desde las 19.15, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y TV a cargo de TNT Sports.

Boca es una de las decepciones del actual torneo, ya que suma 6 puntos en cuatro partidos, con un solo triunfo (2-0 de visitante al alicaído Tigre) y tres empates desabridos contra Platense (0-0), Sarmiento (1-1) y otra igualdad sin tantos contra Defensa y Justicia en el regreso del "Xeneize" a la Bombonera el sábado pasado.

Con Godoy Cruz y Newell's en la cima (12), y Estudiantes y Racing en zona de clasificación (10), a Boca no le quedará otra que mostrar algo más, proponer en ofensiva con otra audacia y ganar de local si no quiere perder puntos que hacia el final del torneo se pueden pagar muy caros.

Sin el uruguayo Edinson Cavani entre los convocados (quedó descartado para ingresar en la consideración del DT Diego Martínez por un problema estomacal), el entrenador boquense hará retoques en el equipo para intentar otro esquema, con más peso en el ataque.

Por el lado de Central Córdoba, el equipo que dirige Abel Balbo sumó en la fecha pasada sus primeros tres puntos en el torneo, tras golear 3-0 a Sarmiento, y después de tres derrotas en fila contra Newell's, Godoy Cruz y Platense. El "Ferroviario" es uno de los equipos que tienen que estar atentos al promedio para el descenso.

EN TUCUMÁN

River, puntero de la zona A, intentará mantener su racha positiva mañana cuando visite a Atlético Tucumán. El encuentro se jugará desde las 21.30, en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán, con el arbitraje a cargo de Nazareno Arasa y la transmisión de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Martín Demichelis tuvo un buen arranque de campeonato. Debutó con un empate 1-1 ante Argentinos y después hilvanó victorias sin goles en contra frente a Barracas Central (2-0), Vélez (5-0) y Deportivo Riestra (3-0) por la Copa de la Liga, más el triunfo contra Excursionistas (3-0) en el debut de la Copa Argentina. Los tucumanos, por el contrario, aún no conocen la victoria en este torneo y vienen de perder 2-0 frente a Barracas Central.

A pesar de las distintas realidades, la cancha del Decano es una de las que les cuesta a los Millonarios: en las últimas tres visitas de River a Tucumán, entre el 2020 y el 2023, el resultado fue siempre 1-1.

Por la intensa seguidilla de partidos en este comienzo de año (7 juegos en 21 días) y con la mira puesta en el superclásico ante Boca Juniors del domingo 25 de febrero, el DT Demichelis podría rotar la formación inicial y su once "ideal" mañana contra Atlético Tucumán y también el domingo con Banfield en Núñez.

En el Decano, la actualidad no es la mejor, por lo que la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi precisa un buen resultado para que no peligre su continuidad. "Me duele mucho este momento porque siento el fútbol desde muy adentro, me duele porque esto es mi laburo, me duele por toda la gente que está detrás de nosotros, que va al estadio y nos banca…", declaró el delantero Marcelo Estigarribia tras la derrota con Barracas.

Un menú variado

El otro partido de la "Zona A" de la jornada se disputará a partir de las 19.15 en el Sur de Buenos Aires, cuando se enfrenten Banfield contra Barracas.

El Taladro tiene una gran necesidad de victoria, ya que todavía no lo hizo el equipo de Julio Falcioni, mientras que el Guapo, conducido por Alejandro Orfila, está en el borde de zona de clasificación a los cuartos de final.

Por la "Zona B", se disputarán dos encuentros desde las 17 horas. En Junín, Sarmiento recibirá a Lanús, buscando el "prócer" su primer triunfo en el certamen doméstico.

A la misma hora, otro necesitado como es Tigre, que tampoco ganó en la Copa de la Liga por ahora y tiene a Pipo Gorosito muy cuestionado, será anfitrión de Defensa y Justicia, que viene de igualar sin goles visitando nada menos que a Boca en la Bombonera.

Regreso

El volante Vicente Taborda tendrá su vuelta a la consideración del plantel mayor de Boca esta jornada, al ocupar un lugar en el banco de suplentes. Su última aparición fue en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, cuando ingresó en el alargue.