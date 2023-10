La voleibolista sanjuanina Fernanda Pereyra, en dupla con la entrerriana Ana Gallay, quedó a un paso de lograr el pasaje directo a cuartos de final de beach voley en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, al vencer ayer a las peruanas Claudia Gaona-Lisbeth Allcca por 2-0 en la segunda fecha del Grupo B.

Las argentinas sumaron un nuevo triunfo después de su debut con idéntico marcador sobre las atletas independientes Paola Alvarado-Natalia Girón. Ayer, el equipo albicelestes no tuvo problemas en su juego ante las peruanas y se mostraron más sólidas, para ganar con parciales de 21-16 y 21-15. Es que salvo algunos pasajes del rival, en el que intentó mantenerse cerca en el marcador, Argentina fue claramente superior.

De esta manera, hoy Pereyra-Gallay jugarán desde las 11 el último partido de la zona y frente a las estadounidenses Corinne Quiggle-Sarah Murphy, con el objetivo de ganar el grupo y el pasaje directo a cuartos de final, previstos para el miércoles próximo. En caso de una derrota, las argentinas quedarán segundas y entonces deberán afrontar un cruce de Octavos.

LOS CICLISTAS, 8VOS

El sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina se quedó con la octava posición en la final del BMX, que fue conquistada por el nuevo campeón panamericano, Kamren Larsen, de Estados Unidos.

Pese a una caída en la segunda manga de cuartos de final, el sanjuanino se recuperó y tras una buena semifinal accedió a la final. Sin embargo, no tuvo fortuna en la carrera y por eso debió conformarse con la octava posición.

Por otro lado, Laureano Rosas, ciclista bonaerense pero radicado en San Juan, corrió ayer la contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos en ciclismo y se adjudicó la octava colocación. Rosas finalizó a 2m21s del ganador, el colombiano Walter Vargas que finalizó con un tiempo de 47m02s. El ecuatoriano Richard Carapaz y el bermudeño Conor White completaron el podio.

TIRO: FEDERICO GIL

Con medalla y clasificación olímpica

La primera. Gil logró su primera medalla panamericana.

El bonaerense Federico Gil logró ayer el pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024 al quedarse con la medalla plateada en tiro, categoría skeet, que tuvo como ganador al estadounidense Vincent Hancock y al peruano Nicolás Pacheco como tercero.

Gil, oriundo de Lanús, concretó 55 aciertos, quedó tan sólo a dos de Hancock (57), y logró la séptima medalla para la Argentina en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile.

"Me debo ciento por ciento al deporte argentino. Yo vengo de la nada porque post año 2001 estaba quebrado y el deporte me dio una gran oportunidad. Siempre me siento en deuda con los que nos permiten estar acá", dijo Gil a TyC Sports luego de su gran performance.

De esta manera, Gil obtuvo su tercera clasificación consecutiva a los Juegos Olímpicos, tras sus experiencias en Río de Janeiro 2014 y Tokio 2020.

DERROTA DE LAS PANTERAS

El seleccionado argentino femenino de vóleibol perdió ayer el clásico ante Brasil por 3-0, en la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Panamericanos. Las Panteras, que tuvieron como máxima anotadora a María de la Paz Corbalán (12 puntos), cayeron con parciales de 25-13, 25-20, 25-18 en el Arena Parque O'Higgins.

El equipo "albiceleste" quedó con un parcial de un triunfo y una derrota, tras su debut del sábado con victoria ante Puerto Rico (3-1). Hoy, desde las 13.30, se enfrentará a Cuba.

ATLETISMO

Florencia Borelli hizo historia en el maratón

Podio. Borelli, feliz pese al esfuerzo.

La marplatense Florencia Borelli ganó ayer la medalla de plata en maratón tras registrar 2h27m29s, a sólo 17 segundos de la flamante campeona panamericana, Citlali Cristian de México. La de Borelli se trató de la primera presea de la rama femenina en esta disciplina del atletismo en Argentina y la cuarta en toda la historia de los Juegos Panamericanos.

Hasta esta medalla de Borrelli, el atletismo de Argentina sólo había logrado subirse al podio en tres oportunidades. Cabrera y Gorno fueron 1ro y 2do en 1951 y Mariano Mastromarino salió 3ro en Toronto 2015. Borelli lideró gran parte de la carrera, pero se fue quedando y su rival la superó en los metros finales.