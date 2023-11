Las declaraciones realizadas por el técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sobre una supuesta renuncia, explotó como una bomba en la delegación nacional, despertando molestia en los directivos del entorno del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y sorpresa en los futbolistas, que se enteraron por medio de la prensa presente en el Maracaná.

"Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando", dijo antenoche en Río de Janeiro el DT santafesino.

"Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente (de la AFA) y a los jugadores después. Esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando", fueron las palabras de Scaloni.

"Recibir esa noticia fue un shock. Las cosas hay que hablarlas. Todavía no tuvimos una charla con él", dijo Nicolás Otamendi, el autor de la victoria en tierra brasileña.

"Las palabras ahora sobran, tenemos que hablarlo personalmente, comunicarnos con él. Nos llegó la información como a ustedes, intentaremos hablarlo y ver qué pasa", detalló el central de Benfica con una marcada sorpresa y tristeza, a pesar de ser el héroe en la noche que los hinchas argentinos gozaron después de la represión padecida por la policía militar de Río de Janeiro.

Otro que se mostró golpeado por la noticia fue Alexis Mac Allister, y pidió que se quede para "toda la vida".

"Hay que respetar los sentimientos de Scaloni. De nuestro lado tenemos que agradecer y obviamente queremos que siga para siempre pero no nos metemos para nada", sostuvo el futbolista pampeano.

"Ojalá que no se vaya, pero no pasa por entenderlo o no. Son sentimientos que puede tener y lo único que queremos es que siga", completó el jugador de Liverpool.

A su vez, Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, otros que tomaron contacto postriunfo, admitieron su sorpresa y desearon que Scaloni siga al frente.

"Nos sorprendió a todos. Esperemos que siga. Ahora seguramente lo pensará, pero no se habló nada. Trataremos de convencerlo para que sigamos juntos", dijo el "Cuti" Romero.

"Nos enteramos por la conferencia. No pudimos hablar con él. Es la cabeza de nuestro equipo y esperemos que se quede", deseó uno de los jugadores con más presencias del ciclo.

En el instante que Scaloni ingresó al vestuario, nada indicaba que estas palabras iban a salir de su boca en la conferencia de prensa, tanto por su felicidad tras el triunfo como por la ausencia de algunos de los referentes: Ángel Di María en el antidoping y Lionel Messi en la camilla con los kinesiólogos para tratarse la lesión que lo complicó durante el partido.

Las puertas para una salida quedaron abiertas, entre las incredulidad de los propios futbolistas y la molestia de los directivos, que sueñan todavía con enderezar el barco, que navegaba por aguas tranquilas sin ver el iceberg de frente.

De Paul espera por una charla

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul afirmó que espera que el entrenador Lionel Scaloni hable con Claudio Tapia y con el capitán Lionel Messi antes de presentar una renuncia al cargo de director técnico de la Selección argentina. "Tiene que hablar con 'Chiqui' Tapia, él es la cabeza de grupo. Imagino que charlará con Leo (Messi) también", dijo De Paul desde el aeropuerto de Ezeiza a los medios de prensa.

Por otro lado, el volante del Atlético de Madrid elogió a Lionel Messi: "Es nuestro capitán, jugó lesionado y no nos dejó solos adentro. Él sabe de la importancia que tiene en el grupo. Es un orgullo y admiración tenerlo con nosotros".

Además, De Paul comentó cómo vivieron la represión de la policía militar de Río de Janeiro contra los hinchas argentinos: "Había familiares y amigos nuestros en la tribuna, es una locura cómo le pegaron a los hinchas argentinos. Nunca vi una cosa así de cerca. Tomamos la decisión justa de defender a los nuestros porque estamos en el mismo barco. Cuando nos aseguraron que iban a frenar todo, seguimos".

"Tuvimos que ir para defender a los nuestros. Demostramos que somos hinchas", continuó De Paul, quien expresó su deseo de que los argentinos "sigan unidos" y que las cosas "mejoren en el país".

VERSIONES DESDE ESPAÑA

¿En la lista para dirigir al Real Madrid?

Candidato. Un medio español aseguró que Scaloni suena para ser el DT del Real Madrid.

En las últimas horas, el periódico español Sport informó que el nombre de Lionel Scaloni se instaló en la lista de candidatos de una potencia europea. Se trata del Real Madrid, que imagina un futuro de Carlo Ancelotti a cargo de la Canarinha y piensa en un reemplazante para el estratega italiano, que se sumaría al pentacampeón del mundo.

"Scaloni se sitúa entre la larga lista de candidatos para sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu a partir de julio de 2024″, informó el periódico citado, aunque aclaró que también están en el horizonte "De Zerbi, entrenador de Ansu Fati en el Brighton de la Premier League, y Xabi Alonso", quien dejó una huella imborrable en la Casa Blanca y su presente en el Bayer Leverkusen alimenta el deseo de Florentino Pérez.

"Otras apuestas de la casa serían Raúl González y Álvaro Arbeloa", ambos trabajando en el club capitalino; ya que el exdelantero lidera a la filial y el exdefensor se desempeña en las canteras de la institución del Merengue, reporta el medio español.

Según el diario Infobae, las puertas para una salida de Scaloni quedaron abiertas, entre la incredulidad de los propios futbolistas y la molestia de los directivos, que sueñan todavía con enderezar el barco, que navegaba por aguas tranquilas sin ver el iceberg de frente. Y en medio de la incertidumbre, ahora podría aparecer la luz enceguecedora del Real Madrid, el club más grande del planeta.