Tras la decisión de la Justicia de suspender las elecciones en Boca a raíz de la presentación de Andrés Ibarra, en la que se denuncian irregularidades en el padrón electoral, Juan Román Riquelme rompió el silencio en una conferencia de prensa en la Bombonera y fue crítico con la fórmula opositora. El Diez expresó que les van a ganar "todos los días", quebró en llanto al hablar de su madre y llamó al abogado del club, Walter Krieger, para que expusiera los argumentos del oficialismo por los que piden la revocación de la decisión judicial.

"Vamos a estar muchos años. Yo tengo la obligación de intentar ayudar a los hinchas y que sigan siendo los dueños del club. Estos señores no pueden dirigir el club nunca más. Vamos a ganar las elecciones. Siempre sueño que seamos más de 57 mil y superemos el récord de Barcelona. El día después, voy a ir a tomar mate con los vecinos y consultarle si quieren vender su casa. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera. Si alguno dice que no, los invitaremos los domingos y dejaremos la Bombonera en el lugar donde está. Vamos a estar más que cuatro años y creo que eso es muy bueno", destacó el máximo ídolo del club, quien tuvo un enorme respaldo en la propia Bombonera con un banderazo organizado por los hinchas xeneizes y al cual se sumó luego de la conferencia.

Más allá de que las elecciones fueron suspendidas de manera provisoria por la jueza Alejandra Abrevaya, que está cargo de Juzgado Civil 11 de la Ciudad de Buenos Aires, mañana habrá una conciliación obligatoria de las partes buscando llegar a un acuerdo. De lo contrario, las posibles fechas de elecciones podrían darse recién el año próximo. El dato en cuestión son los 13.000 socios que pasaron a ser activos en el último tiempo, que para el oficialismo son lícitos de votar y para la oposición, no. La jueza decidió frenar las elecciones hasta comprobar cuál es la verdad de ambas posturas.

Apoyo. Un banderazo se realizó anoche en la Bombonera, al que Riquelme se sumó para saludar a los hinchas tras la conferencia.

"Esperemos que el domingo podamos tener la fiesta que tenemos. Que la jueza diga que podemos votar. Lo único que no se pueden tocar son los hinchas. Les quieren sacar el corazón. Quieren llevar al estadio a una cuadra. Si se va, perdemos la historia. A esta gente no le interesa nuestro club. Si vuelven al club, pasaremos a ser privados y no se va a votar nunca más", aseveró el exenganche, quien tendrá de vice en su fórmula a Jorge Amor Ameal, actual presidente del club.

La votación se hará por primera vez en la historia en el césped de la Bombonera, donde ya están las carpas instaladas.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Riquelme habló del pedido de su madre: "Estaba contenta la María. Siempre me dice lo mismo: 'a la vida vinimos para algo'. Me pidió que no afloje y que gane las elecciones para que el hincha esté contento", reveló antes de lagrimear durante la conferencia de prensa, mientras algunos de sus excompañeros del club lo aplaudían.

Por último, habló de su vínculo en época de jugador con Mauricio Macri: "Nunca le dije 'presi'. Siempre fuimos Mauricio y Román. Nunca le dije así. Los dos tenemos dos manos y dos piernas", cerró el exenganche en una jornada repleta de tensión y polémica.

Acusó al oficialismo boquense

Ibarra: "Quieren truchar la elección"

Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca Juniors por la oposición, acusó al oficialismo del club de querer "truchar la elección", aunque aclaró que su agrupación también quiere votar el 3 de diciembre.

En una charla con la prensa en el hotel Libertador, Ibarra aclaró que ellos quieren "votar el 3 de diciembre. Y lo queremos hacer y nos hemos preparado para eso todo este tiempo, porque tenemos una vocación democrática e institucional".

Ibarra explicó que la presentación ante la titular del Juzgado Civil número 11, Alejandra Débora Abrevaya, se basó en que "muchos socios se hicieron activos de manera extraña. La gente nos dijo que en el día se hacen socios activos. Nos llamó la atención la curva de crecimiento de los socios activos en los últimos tres meses, cuando antes había pocas altas de socios activos", explicó. Sin embargo Ibarra se negó a contestar cuando lo consultaron por los 50 mil socios incorporados durante la gestión presidencial del macrista Daniel Angelici para votar en 2019, con los mismos argumentos que usó el ahora oficialismo.

"No sé de qué habla el oficialismo, porque eso es de otra gestión", argumentó Ibarra, obviando que Daniel Angelici apoya su postulación a presidente.

Además Ibarra negó que la política esté detrás del fallo de la jueza Abrevaya, y señaló que "el oficialismo siempre ve fantasmas y habla de manos negras". Aseguró que esperan que mañana se pueda realizar una audiencia de conciliación con la presencia de la jueza Abrevaya, "para que esto se pueda resolver y así votar el domingo 3 de diciembre".

Andrés Horacio Ibarra, de 66 años, aseguró finalmente que la lista que encabeza quiere darle "al socio de Boca lo que se merece, que es un club de primera línea internacional. Y queremos competir con reglas claras", subrayó.

Mauricio Macri le pide a Riquelme que corrija

"Riquelme, si querés una elección como decís, corregí las situaciones. Si queremos un club como era antes, ya saben. No puedo aguantar más que el club se maneje de esta manera", apuntó Macri en una entrevista conjunta con Ibarra.