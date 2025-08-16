Arranque en el Rugby Championship con una derrota: Los Pumas cayeron 41-24 ante los All Blacks El combinado argentino debutó en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur y no pudo ante la poderosa Nueva Zelanda.

En su estreno en el Rugby Championship 2025, Los Pumas no pudieron ante los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y cayeron 41-24 a pesar de que en el segundo tiempo estuvieron cerca en el marcador. Reviví el partido en Disney+.

El arranque del partido tuvo de todo y en ese ritmo frenético fue Nueva Zelanda el que quedó mejor parado. Con su habitual juego frontal y muy firmes en defensa, complicaron a Los Pumas, generaron infracciones y lograron sumar con un penal y un try de Sevu Reece, quien aprovechó la ventaja por la punta para apoyar sin problemas.

El equipo argentino intentaba recuperarse, pero le costaba progresar en el campo. Un par de tackles de Pablo Matera comenzaron a activar a Los Pumas, que con un Tomás Albornoz como conductor lograron pisar los 22 metros de los de negro para que Rodrigo Isgró llegue al try.

Era un buen momento para los de Felipe Contepomi, sin embargo, Mayco Vivas vio la amarilla por manotear una pelota en el ruck, y los All Blacks recuperaron el dominio. Tras una gran jugada de Will Jordan, Cortez Ratima se fue solo abajo de los palos.

Ya con 15 jugadores nuevamente, Argentina logró sumar con el pie de Albornoz, pero rápidamente cayó en pequeños errores y varios penales que no le permitieron controlar el encuentro y le dieron la posesión al rival. Ante esto, los All Blacks no fallaron y facturaron a través de Ardie Savea primero y Reece después para irse 31-10 al vestuario.

En el complemento Los Pumas mejoraron. Los cambios hicieron efecto rápido, y esos primeros 10 minutos se jugaron en campo neozelandés. Después de varios intentos, Albornoz frotó la lámpara y apoyó para descontar con mucho tiempo por jugar.

El estadio se encendió y comenzó con un aliento que le llegó a los jugadores. El acecho fue tal que poco a poco fueron desgastando a la defensa de los All Blacks. Billy Proctor vio la amarilla tras varias infracciones, y un rato después, Joaquín Oviedo puso a los de Contepomi a tiro cuando parecía impensado en el entretiempo.

Parecía que los argentinos iban por la hazaña, pero los All Blacks lograron acercarse al ingoal local, y Samisoni Taukei’aho terminó apoyando luego de varias fases, siempre avanzando desde el juego agrupado.

Esa conquista liquidó el partido. Con la misma fórmula, Taukei’aho llegó nuevamente al try, y las distancias se volvieron indescontables a pocos minutos del final. La próxima semana habrá posibilidad de revancha en Liniers.

Síntesis:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Ingresaron: ST: 6′ 17- Nahuel Tetaz Chaparro y 18- Joel Sclavi x Vivas y Delgado, 9′ 20- Juan Martín González, 22- Santiago Carreras y 19- Guido Petti x Isgró, Molinas y Kremer, 24′ 16- Ignacio Ruiz y 21- Simón Benítez Cruz x Montoya y García, 32′ 23- Justo Piccardo x Cinti.

Entrenador: Felipe Contepomi.

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa’i, 7- Du’Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Ingresaron: ST: 9′ 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Ollie Norris, 18- Pasilio Tosi, 21- Finlay Christie x de Groot, Taylor, Newell y Ratima, 15′ 19- Patrick Tuipulotu y 23- Damian McKenzie x S. Barrett y Reece, 28′ 22- Anton Lienert-Brown x Proctor, 32′ 20- Samipeni Finau x Holland.

Entrenador: Scott Robertson

Puntos en el primer tiempo: 3′ penal de Beauden Barrett (AB), 8′ try de Sevu Reece convertido por Beauden Barrett (AB), 15′ try de Rodrigo Isgró convertido por Tomás Albornoz (LP), 23′ try de Cortez Ratima convertido por Beauden Barrett (AB), 29′ penal de Tomás Albornoz (LP), 36′ try de Ardie Savea convertido por Beauden Barrett (AB), 42′ try de Sevu Reece convertido por Beauden Barrett (AB).

Resultado parcial: Los Pumas 10-31 All Blacks

Puntos en el segundo tiempo: 10′ try de Tomás Albornoz convertido por el mismo (LP), 22′ try de Joaquín Oviedo convertido por Tomás Albornoz (LP), 28′ try de Samisoni Taukei’aho (AB), 33′ try de Samisoni Taukei’aho.

Resultado final: Los Pumas 24-41 All Blacks.

Amonestados: PT: 17′ Mayco Vivas (LP). ST: 18′ Billy Proctor (AB), 37′ Anton Lienert-Brown (AB).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Pierre Brousset (Francia).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).