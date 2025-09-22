Este lunes se llevará a cabo la 69° edición del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. La ceremonia del galardón a mejor jugador del mundo que se disputan cabeza a cabeza el francés Ousmane Dembelé y el español Lamine Yamal, que además cuenta con las nominaciones de los argentinos Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y a Emiliano “Dibu” Martínez para el trofeo Yashin.
La comienza a las 16 (horario argentino) y será transmitida por ESPN y Disney+ Premium.
Ninguno de los 30 nominados ganó esta distinción en el pasado, quien obtenga este reconocimiento escribirá su nombre en la historia de este galardón por primera vez en su carrera.
Los dos grandes candidatos a ganar el premio son Ousmane Demebelé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona), pero hay otras grandes estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid) o Mohamed Salah (Liverpool) que podrían dar la sorpresa. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez en el 20° y 22° lugar, respectivamente
Las posiciones finales del Balón de Oro 2025 masculino
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Désiré Doué
15. Viktor Gyökeres
16. Vinícius Júnior
17. Rober Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martínez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
Los nominados al Trofeo Yashin masculino
- Emiliano Martínez (Aston Villa – Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool – Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal – Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille – Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid – España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid – España)
- David Raya (Arsenal – Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest – Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan – Italia);