Campeonato Panamericano de Clubes: los participantes de Argentina, Chile y Colombia ya conocen sus grupos Este certamen en Sub 19 y Senior de ambas ramas, llegará a San Juan desde el domingo 2 al sábado 8 de noviembre. Competirán unos 1.300 hockistas, de los cuales 800 serán foráneos.

No falta nada. Dentro de una semana, precisamente desde el domingo 2 al sábado 8 de noviembre próximo, San Juan volverá a ser epicentro mundial del mejor hockey sobre patines: será por el Campeonato Panamericano de Clubes 2025, en rama femenina y masculino, y en categorías Senior y Sub 19. Este certamen internacional servirá de clasificación para la siguiente edición del Mundial de Clubes. Ambas competencias citadas son oficiales para World Skate.

El Panamericano de Clubes-San Juan 2025 albergará a 1.300 atletas aproximadamente, de los cuales 800 provendrán desde fuera de la provincia. Del torneo participarán equipos de Argentina, Chile y Colombia.

Una vez finalizado este certamen, llegará el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones que reunirá a los mejores equipos y seleccionados del continente desde el 10 y hasta el 15 de noviembre. Los encuentros se disputarán en cinco escenarios sanjuaninos: Estadio Aldo Cantoni, Richet y Zapata, Unión Estudiantil, Concepción y Bancaria.

Senior Masculino

Grupo A: Lomas de Rivadavia (San Juan, Argentina), Hispano (San Juan, Argentina), Red Star (Chile) y Corazonista Bogotá (Colombia).

Grupo B: Bancaria (San Juan, Argentina), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), Unión Vecinal de Trinidad (San Juan, Argentina) y Súper Patín (Colombia).

Grupo C: Valenciano (San Juan, Argentina), Casa D’Italia (Mendoza, Argentina), Estudiantil San Miguel (Chile) y Unión de Villa Krause (San Juan, Argentina).

Grupo D: Richet Zapata (San Juan, Argentina), San Jorge (Chile), San Martín (Mendoza, Argentina) y Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina).

Grupo E: Olimpia Patín Club Trinidad (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Thomas Bata (Chile) y Huracán de Parque Patricios (Buenos Aires, Argentina).

Grupo F: Concepción Patín Club (San Juan, Argentina), Leonardo Murialdo (Mendoza, Argentina), Miguel León Prado (Chile) y Recreativo Bochas Club (Entre Ríos, Argentina).

Senior Damas

Grupo A: Deportivo Aberastain (San Juan, Argentina), Concepción Patín Club (San Juan, Argentina), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), Independiente La Florida (Chile) y Patín Club Vilanova (Chile).

Grupo B: Unión Vecinal de Trinidad (San Juan, Argentina), Social (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Barcelona Marruecos (Chile) y Manizales Hockey Club (Colombia).

Grupo C: Sindicato Empleados de Comercio (San Juan, Argentina), San Martín (Mendoza, Argentina), Leonardo Murialdo (Mendoza, Argentina), San Jorge (Chile) y Paraná Rowing Club (Entre Ríos, Argentina).

Sub 19 Masculino

Grupo A: Social (San Juan, Argentina), Hispano (San Juan, Argentina), Barcelona Marruecos (Chile) y FCM Rolling (Colombia)

Grupo B: Olimpia Patín Club Trinidad (San Juan, Argentina), San Martín (Mendoza, Argentina), Thomas Bata (Chile) y Huracanes (Colombia).

Grupo C: Concepción Patín Club (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Miguel León Prado (Chile) y Corazonista Bogotá (Colombia).

Grupo D: Estudiantil (San Juan, Argentina), Banco Mendoza (Mendoza, Argentina), Independiente La Florida (Chile) y Súper Patín (Chile).

Sub 19 Damas

Grupo A: Deportivo Aberastain (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Thomas Bata (Chile), Independiente La Florida (Chile), Pumas Cali Hockey Club (Colombia) y Concepción Patín Club (San Juan, Argentina).

Grupo B: Hockey Club Huarpes (San Juan, Argentina), Atlético Neuquén (Neuquén, Argentina), Barcelona Marruecos (Chile), Orión (Colombia) y Real Hockey Club (Colombia).