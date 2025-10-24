Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1 En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la FP1 tuvo nueve rookies en pista. El argentino giró en 1:19.331, para mejorar por medio segundo el registro del estonio que ocupó la butaca de Gasly. A las 19 será el segundo entrenamiento

Comenzó el GP de México se desarrolló la primera práctica en el autódromo Hermanos Rodríguez. En medio de los rumores sobre su confirmación para la temporada 2026, Franco Colapinto finalizó 9° a menos de un segundo de Charles Leclerc (Ferrari) que terminó primero.

El argentino y el resto de los pilotos volverán a salir a la pista a las 19:00 de Argentina para la segunda sesión de entrenamientos.

En la lucha por el título, los pilotos de McLaren Oscar Piastri -líder- y Lando Norris -escolta- buscarán contener el avance del vigente campeón Max Verstappen (Red Bull), quien ganó tres de las últimas cuatro carreras.

El GP de México se correrá el domingo a las 17:00 sobre una distancia total de 305,5 kilómetros (71 vueltas) en el trazado azteca.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de México

Colapinto ya conoce el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde disputó su quinta carrera en la F1 con Williams en 2024. Aquella vez, en la primera práctica libre se ubicó 11°, superando ampliamente a su compañero Alex Albon, que finalizó 17°. En la segunda sesión bajó al 15° lugar, mientras que el tailandés abandonó tras un toque con Oliver Bearman, que en ese entonces corría como novato para Ferrari.

El argentino no logró superar el primer corte de la clasificación y terminó 16°. Ya en la carrera principal tuvo una destacada actuación: finalizó 12° y recibió el elogio de James Vowles, jefe de Williams.

“Bien hecho, Franco. Es realmente impresionante ver cómo adelantas a los coches, cómo te abres paso entre el tráfico y cómo mantienes los neumáticos bajo control. Es una parada única muy bien gestionada. Bravo, muy bien hecho”, le dijo.

A qué hora corre Franco Colapinto las FP1 y FP2 del GP de México de la F1

Colapinto saldrá a pista este viernes a las 15 para disputar la primera sesión de entrenamientos y volverá a hacerlo a las 19 (hora argentina).

Dónde ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Todas las actividades de Colapinto en México serán transmitidas por el canal Fox Sports. Además, se podrá ver con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.