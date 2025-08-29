Durante el fin de semana del viernes 29 y el domingo 31 de agosto de 2025, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Recomendaciones y protocolos de Seguridad Náutica en diques y espejos de agua durante días de viento

Patinaje Artístico

Campeonato Nacional Absoluto – San Juan 2025

Hasta el próximo jueves 04 de septiembre, la provincia continuará siendo anfitriona de uno de los eventos más importantes de la disciplina en el año. El campeonato se está disputando en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con la participación de 1.600 participantes provenientes de todo el país.

Campeonato Argentino Rally Raid

La quinta y sexta fecha de la competencia se celebrará en San Juan, desde el jueves 28 al domingo 31 de agosto de 2025, con la organización de la Asociación Argentina Rally Raid y apoyo principal del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La largada simbólica será este viernes 29, a las 21 , en Plaza Santa Lucía. La premiación, el domingo 31, desde las 16:30 , en la plaza citada. El vivac será en Camping Don Bosco, con entrada libre y gratuita para el público.

Motociclismo

Latin América Talent Cup – San Juan 2025

La quinta y sexta fecha del campeonato internacional se celebrará en la provincia, con sede en el Circuito Villicum. A la par, se disputarán la tercera y cuarta fecha del Campeonato Chileno de Velocidad (GP3).

Estarán presentes en competencia tres pilotos de San Juan: Facundo Mora, Juan Elías Mora y Santino Sabatini.

Liga Infantil de Futsal de Rawson

Los diez partidos correspondientes a las semifinales del Torneo Apertura 2025 se celebrarán este sábado 30, entre las 10 y las 22 , en el estadio Aldo Cantoni, con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Liga de Fútbol de Santa Lucía

Con organización de la Asociación de Fútbol de Santa Lucía, y apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, las finales de la Copa Apertura 2025 se disputarán este domingo 31 de agosto, entre las 08 y las 14 , en el estadio San Juan del Bicentenario.



Hockey sobre patines

1° Máster Cup Hockey – Casa Cuna

Desde el jueves 28 al domingo 31 de agosto de 2025, el estadio Aldo Cantoni será anfitrión del primer torneo de hockey sobre patines masculino, destinado a categorías máster (+35 y +50 años), cuyas recaudaciones por venta de entradas serán destinadas a Asociación Casa Cuna.

Entre los participantes habrá 18 equipos, 200 jugadores, y entre ellos exjugadores profesionales de renombre internacional, como es el caso de ‘Panchito’ Velázquez, José Luis ‘Negro’ Páez o ‘Carlitos’ López, entre otros.

San Juan – Primera División – Femenino – Primera: resultados de la fecha 17 del Torneo Oficial 2025, disputada el jueves 28 de agosto desde las 21:30

Huarpes 1-4 Social.

Sindicato Empleados de Comercio 3-3 Unión de Villa Krause.

Aberastain 2-5 Unión Vecinal de Trinidad

Atlético Argentino 2-2 Concepción Patín Club

Bancaria 2-3 Barrio Rivadavia

Sin resultado oficial: Lomas de Rivadavia vs. Unión Vecinal de Trinidad.

San Juan – Primera División – Femenino – Segunda: resultados de la fecha 17 del Torneo Oficial 2025, disputada el jueves 28 de agosto desde las 20:00.

Huarpes 2-2 Social.

Sindicato Empleados de Comercio 6-0 Unión de Villa Krause.

Aberastain 1-3 Unión Vecinal de Trinidad

Atlético Argentino 1-5 Concepción Patín Club

Bancaria 7-1 Barrio Rivadavia

Sin resultado oficial: Lomas de Rivadavia vs. Unión Vecinal de Trinidad.

San Juan – Primera División – Masculino – Serie A1: programación de la fecha 18 del Torneo Oficial 2025.

Viernes 29 de agosto – 21:30.

Hispano vs. Huarpes.

Unión Vecinal de Trinidad vs. Altos de San Juan.

Lomas de Rivadavia vs. Valenciano.

Richet Zapata vs. Atlético Argentino.

Olimpia vs. Bancaria.

El clásico: Concepción Patín Club vs. Social San Juan.

Los partidos en Segunda (o Reserva) iniciarán a las 20 horas.

San Juan – Segunda División – Masculino – Serie A2: resultados de la fecha 15 del Torneo Oficial 2025, partidos disputados entresemana.

Vortex A8 1-7 Unión Vecinal de Trinidad B (0-7)

Sarmiento B 6-4 Angaco (2-5)

Atlético Argentino B 2-7 Barrio Rivadavia (6-2)

Richet Zapata B 2-8 Bancaria B (3-1)

Unión de Villa Krause 8-4 Estudiantil (1-4)

Sarmiento A 4-2 Olimpia B (2-4)

Social B 8-3 Concepción B (5-3)

Sindicato Empleados de Comercio 3-2 Colón Junior (3-6)

Aberastain 7-4 Caucetera (8-2)

Entre paréntesis, los resultados finales de los partidos de Segunda (o Reserva).

Superliga Masculina: programación de la sexta fecha, la última de la primera ronda, con la participación de equipos de San Juan.

Domingo 31 de agosto – 19:30

Zona A: Valenciano (SJ) vs Andes Talleres (M); San Martín (M) vs. Richet Zapata (SJ).

Zona B: Unión Vecinal de Trinidad (SJ) vs. Concepción (SJ); Altos de San Juan (SJ) vs. IMPSA (M)

Zona C: Lomas de Rivadavia (SJ) vs. Casa D’Italia (M); Hispano (SJ) vs. Olimpia (SJ).

Copa Nacional: programación de la sexta fecha, que la gran parte se jugará este fin de semana, con la participación de equipos de San Juan.

Domingo 31 de agosto – 17:00

Zona A: Bancaria (SJ) vs. Murialdo (M); Atlético Argentino (SJ) vs. Maipú Giol (M)

Zona B: Social San Juan (SJ) vs. Bernardino Rivadavia (M); Caucetera (SJ) vs. Unión de Villa Krause (SJ)

Zona C: Sindicato Empleados de Comercio (SJ) vs. Huarpes (SJ); Barrio Rivadavia (SJ) vs. Banco Mendoza (M)

Zona D: UVT Comunitarios (SJ) vs. Estudiantil (SJ); Aberastain (SJ) vs. Petroleros (M).

Superliga Femenina: programación de la cuarta fecha, con la participación de equipos de San Juan.

Viernes 29 de agosto – 15:00.

Barrio Rivadavia (SJ) vs. IMPSA (M)

Sindicato Empleados de Comercio (SJ) vs. Unión Vecinal de Trinidad (SJ)

Aberastain (SJ) vs. Atlético Argentino (SJ)

Social San Juan (SJ) vs. Maipú Giol (M).

Ciclismo en ruta

Si las condiciones climáticas lo permiten, está previsto que el domingo 31 de agosto se dispute el Circuito Avenida Libertador, en Rivadavia, como parte de la temporada invernal. Av. Libertador y Castro Barros hasta la rotonda del Parador del Ciclista, y llegada en Av. Libertador frente al Barrio Camus. Concentración: 15 horas. Largada: 16:00. Categorías: Elite, Sub 23, Junior y Damas mayores. Organización: Club Ciclista Sergio ‘Payaso’ Valdez. Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina. Auspicio: Municipalidad de Rivadavia y Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana, en San Juan se disputarán decenas de partidos correspondientes a los campeonatos del Torneo Clausura 2025 de Primera División. La 8va fecha comenzará el viernes con un solo encuentro que se jugará en Villa Krause. El líder Unión recibirá a Aberastain desde las 21.30 horas.

El sábado continuará la fecha con cuatro encuentros. En el Bicentenario y con las dos hinchadas, Alianza recibirá a 9 de Julio. En tanto que en el Far West, Marquesado recibirá a Villa Obrera, en el Cabot, Árbol Verde será anfitrión de Juventud Zondina y San Lorenzo recibirá a López Peláez.

El domingo será el cierre de la fecha, Atenas recibirá al escolta del líder Trinidad, Carpintería será anfitrión de Peñarol, en Zonda Sarmiento recibirá a Rivadavia y en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, Minero será anfitrión de Desamparados.

Colón Junior será quien cumpla fecha libre.

Con respecto a las divisiones Inferiores e Infantil, las programaciones fueron suspendidas por LSF.

Básquet

Federación de Básquetbol de San Juan

Nivel 1 – Masculino – Torneo Clausura 2025: programación restante de la segunda fecha del torneo.

Jueves 28

Inca Huasi 71-60 Lanteri

Unión Vecinal de Trinidad 69-75 Ausonia.

Viernes 29

22:00 Hispano vs. Universidad

22:30 Del Bono vs. Urquiza.

Sábado 30

20:00 Estrella vs. Jáchal BC.

Nivel 2 – Masculino – Torneo Clausura 2025: programación restante de la segunda fecha del torneo.

Martes 26 agosto

Aramburu 67-69 La Granjah.

Miércoles 27 agosto

Girona 32-78 El Ceibo

Jueves 28 agosto

Minero Argentino 101-21 Sanjuanino Junior.

Domingo 31 agosto

21:00 Inca Huasi vs. El Ceibo Blanco.

21:30 Estrella vs. Unión Vecinal de Trinidad.

Nivel 1 – Femenino – Torneo Clausura 2025: programación de la segunda fecha del torneo.

Sábado 30

21 horas: Unión Vecinal de Trinidad vs. Sanjuanino Junior

Domingo 31

11:00 Universidad Azul vs. Jáchal BC

20:00 Lanteri vs. Universidad

Lunes 01 septiembre

Del Bono vs. Urquiza (hora a confirmar).

Vóley

Federación Sanjuanina de Vóleibol

Primera División – Masculino: programación de la serie final.

Hispano y Ausonia se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura 2025. El partido será a final única, este viernes 29 de agosto, a las 22:00, en cancha de Ausonia.

Trail running

Si las condiciones climáticas lo permiten, está previsto que este fin de semana se realice el Desafío a las Coloradas, competencia de campo traviesa en el Villicum. El evento sería el domingo 31 de agosto, con concentración a las 8:30 y largada a las 9:30, en el Complejo de Velocidad Albardón (al lado del Circuito Villicum), con la participación de todas las categorías, organización de la Asociación Atlética Albardón y fiscalización de la Federación Sanjuanina.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación restante de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025.

Viernes 29 – 21:00

Unión de Villa Krause vs. Barrio Rivadavia

Villa Porres vs. Desamparados

La Gloria vs. Del Bono

Barrio Mercedario vs. Hualilán

San Ricardo vs. Marquesado

Alianza vs. Krause

Barrio CGT Rawson vs. Las Águilas