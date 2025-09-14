Con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa, Argentina logró una memorable remontada en el Mundial La Selección argentina se impuso por 3-2 ante Finlandia en el debut del certamen mundialista. El encuentro, en el que Argentina había arrancado abajo, se definió en el tie break tras más de 2 horas y 20 minutos.

La selección argentina de vóley, con la presencia de los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa, logró una victoria memorable en su debut en el Mundial al imponerse a Finlandia por 3 a 2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11) en un encuentro que se definió en el tie break tras más de dos horas y veinte minutos. El equipo nacional, que había comenzado en desventaja, revirtió un panorama adverso y celebró su primer triunfo en el Grupo C del torneo que se disputa en Filipinas gracias a una destacada recuperación colectiva y al aporte individual de Pablo Kukartsev, quien fue el máximo anotador del equipo nacional con 20 puntos.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una dinámica cambiante. En el primer set, Finlandia tomó la iniciativa y supo capitalizar los errores de saque de Argentina, además de mostrar solidez en el bloqueo. Aunque la Selección logró equilibrar el juego a partir de las intervenciones de Kukartsev y Gallego, el conjunto europeo se despegó en el marcador y cerró el parcial por 25-19.

La tendencia se mantuvo en el segundo capítulo, donde el equipo finlandés exhibió un alto nivel, especialmente en el servicio, lo que le permitió distanciarse 14-9. A pesar de que Palonsky asumió mayor protagonismo en el ataque argentino, las dificultades en la recepción y la eficacia general de los nórdicos ampliaron la diferencia a 21-15 y sentenciaron el set por 25-18.

El tercer parcial marcó el inicio de la reacción argentina. Con un arranque sólido y presión desde el servicio, la Selección se adelantó 13-9 gracias a los aportes de Palonsky y Kukartsev. La ofensiva de Palonsky resultó determinante para mantener la ventaja 21-18, y un ataque suyo selló el descuento con un 25-22 que renovó las expectativas del equipo.

En el cuarto set, el combinado europeo volvió a tomar distancia rápidamente, situándose 8-2 mediante un trabajo efectivo en bloqueo y defensa. Sin embargo, Kukartsev lideró la ofensiva argentina para acercarse 10-12, y un destacado desempeño en bloqueo-defensa permitió revertir el marcador a 18-17. Un ace y una contra del opuesto extendieron la diferencia a 23-20, y otra intervención de Kukartsev llevó el partido al tie break con un 25-22.

El set definitivo comenzó con paridad, pero la selección logró cambiar de lado con ventaja 8-6 tras un bloqueo de Martínez. El equipo amplió la diferencia a 11-7 gracias a la solidez en el bloqueo y a los errores de un rival cada vez más impreciso. Finalmente, Argentina selló la victoria por 15-11, celebrando su primer éxito en el certamen.

¿Cómo sigue el camino para el equipo de Marcelo Méndez? Este lunes 15 de septiembre, el seleccionado enfrentará a Corea del Sur (23.30 hora argentina), mientras que el cierre de la fase inicial será el próximo sábado 20 a las 7 frente a Francia.

Argentina llega al torneo tras haber conquistado el Memorial Wagner en Polonia, donde superó a potencias como el anfitrión, Serbia y Brasil. Este logro reciente, aunque precedido por una derrota en el último amistoso ante el conjunto brasileño, ha reforzado la confianza del equipo dirigido por Marcelo Méndez de cara a su debut mundialista.

La presente edición del certamen introduce una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final. El torneo comenzó con la victoria del conjunto local sobre Túnez por 3-0 (25-13, 25-17 y 25-23).

En cuanto a la conformación del plantel, Marcelo Méndez viajó a Filipinas con los 15 jugadores que participaron en el torneo amistoso de Polonia. Sin embargo, el reglamento exige que la nómina definitiva para el Mundial esté compuesta por 14 jugadores. Por este motivo, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) anunció este viernes la lista final de convocados, dejando fuera a Gustavo Maciel, central de 23 años y reciente incorporación del Friedrichshafen alemán.

Aunque Maciel podrá continuar entrenando junto al grupo, no estará habilitado para disputar los partidos oficiales, según comunicó la FeVA.

El torneo, que se extenderá hasta el 28 de septiembre, tendrá como escenario principal el Coliseo Smart Araneta de Quezon, con capacidad para 14.430 espectadores, mientras que las fases decisivas se disputarán en el Mall of Asia Arena de Pásay, que puede albergar a 20.000 personas.

El recorrido de la Albiceleste en los mundiales ha estado marcado por momentos de gloria y desafíos persistentes. El tercer puesto conseguido en Argentina 1982 permanece como el mayor logro, ya que representó un punto de inflexión en la proyección del equipo y en el desarrollo del vóley en el país. En aquella edición, el equipo dirigido por el coreano Young Wan Sohn y liderado por Daniel Castellani desató un entusiasmo inédito en el estadio de Newell’s en Rosario y luego en el Luna Park de Buenos Aires, donde la afición acompañó masivamente durante los primeros partidos.

En el siglo XXI, el desempeño argentino en los mundiales ha estado lejos de los primeros planos. Entre Argentina 2002 y Polonia-Eslovenia 2022, el elenco nacional no logró ubicarse entre los ocho mejores equipos. En la última edición, finalizó en el octavo puesto, mientras que en Italia y Bulgaria 2018 ocupó el decimoquinto lugar.

EL PLANTEL ARGENTINO

ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo

MIRA TAMBIÉN Crawford venció a Canelo Álvarez y se convirtió en el nuevo rey del boxeo

OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez

RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas

CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel*

LÍBERO: Santiago Danani

*Fue desafectado, pero seguirá con el grupo.

FASE DE GRUPOS

Grupo A: Filipinas, Irán, Egipto y Túnez

Grupo B: Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania

MIRA TAMBIÉN River y un triunfo para motivarse

Grupo C: Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal y Colombia

Grupo E: Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile

Grupo F: Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia

Grupo G: Japón, Canadá, Turquía y Libia

Grupo H: Brasil, Serbia, República Checa y China

*Los dos primeros de cada zona clasifican a la siguiente instancia

Octavos de Final: Del 20 al 23 de septiembre

Cuartos de Final: 24 y 25 de septiembre

MIRA TAMBIÉN Los Pumas le ganaron a Australia y siguen de pie

Semifinales: 27 de septiembre

Final: 28 de septiembre

LOS ANTECEDENTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL DE VÓLEY

Brasil 1960: Puesto 11

Italia 1978: Puesto 22

Argentina 1982: Puesto 3 (Medalla de Bronce)

Francia 1986: Puesto 7

Brasil 1990: Puesto 6

Grecia 1994: Puesto 13

Japón 1998: Puesto 11

Argentina 2002: Puesto 6

Japón 2006: Puesto 13

Italia 2010: Puesto 9

Polonia 2014: Puesto 11

Italia y Bulgaria 2018: Puesto 15

Polonia y Eslovenia 2022: Puesto 8