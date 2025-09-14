Boca y Rosario Central empatan tras un gol olímpico de Ángel Di María El Xeneize intentará volver a sumar de a tres ante el “Canalla” y sumar su cuarta victoria consecutiva en el campeonato local. A los 19 minutos, con gol de Battaglia, Boca se impuso 1-0. Pero Di María consiguió empatarlo.

Se enfrentan esta tarde Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. A los 19 minutos, con gol de Battaglia de cabezazo, Boca se impuso 1-0. Pero Di María consiguió empatarlo a los 24′ con un gol olímpico de colección y el partido quedó 1-1.

El Xeneize viene de ganar tres partidos al hilo, mientras que el Canalla triunfó en el clásico de la ciudad. El encuentro pondrá frente a frente a Leandro Paredes y Ángel Di María.

Formación confirmada de Boca

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco;Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Formación confirmada de Rosario Central

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago Lopéz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.