    • 15 de abril de 2026 - 13:44

    La Granja: Exitoso encuentro de mini atletismo con escuelas en Santa Lucía

    Chicos de escuelas de atletismo de San Juan compartieron una grata jornada junto a sus profesores y familiares.

    Encuentro. En La Granja, el atletismo infantil vivió una jornada especial.

    Encuentro. En La Granja, el atletismo infantil vivió una jornada especial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por iniciativa de un grupo de profesores de educación física, se realizó este martes en el CEF N°20 La Granja, un encuentro de mini atletismo donde participaron más de 120 niños. El evento fue organizado por los profesores de las escuelas de Atletismo pertenecientes a la Federación Atlética Sanjuanina.

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    Los niños realizaron un circuito, en cada uno de ellos con pruebas de pista y campo. Hubo carreras cortas de velocidad y resistencia, lanzamientos y saltos, culminado con la prueba final de 400 metros.

    Al finalizar, los chicos compartieron merienda acompañados de las familias presentes. Excelente iniciativa, incentivando al deporte desde su base.

    DEPORTE SOCIAL

    Autoridades provinciales recorrieron distintos puntos del departamento Rawson y reforzaron el acompañamiento a instituciones deportivas con nuevos recursos para sus entrenamientos.

    En el marco del fortalecimiento del deporte social en la provincia, el Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, junto al Director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, llevaron adelante una recorrida por diferentes escuelas deportivas, donde hicieron entrega de materiales destinados a mejorar las condiciones de entrenamiento de niños, niñas y jóvenes.

    La visita contó además con el acompañamiento del Subsecretario de Deportes Federados, reafirmando el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Secretaría de Deporte para potenciar el desarrollo deportivo en todos los niveles.

    Durante la jornada, las autoridades estuvieron presentes en la Biblioteca Cervantes, donde funciona la escuela de fútbol Los Gladiadores, realizando una importante entrega de elementos. Posteriormente, se trasladaron al Barrio Licciardi, donde hicieron lo propio en la escuela de futsal de la zona, y finalmente visitaron el Barrio Brisa del Sur, acompañando a la escuelita de futsal Los Gladiadores con nuevos materiales.

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