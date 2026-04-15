Karatecas de San Juan compitieron en la Copa Atlántico en Mar del Plata

El club Once Unidos de Mar del Plata fue sede de la 44ª edición de la Copa Atlántico de Karate 2026 , marcando el inicio de la temporada del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK). San Juan estuvo más que bien representado por su delegación con varios puestos de importancia.

Un grupo de fanáticas acampa en el Bicentenario hace dos semanas para ver a Airbag en San Juan

Este torneo es uno de los más relevantes del país y convocó a representantes de la selección nacional y de gran parte del país. San Juan llevó un equipo representante de la Federación Sanjuanina de Karate que estuvo encabezada por su presidente Jorge Videla y el secretario Víctor Nasif Ahun,

Julia Cereceda : 3ª kata

Sara Cereceda : 1ª kumite – 3ª kata

Agustín Ramos : 2° kumite ranking

Karen Pastén : 3ª kumite ranking

Lautaro Oro : 3° kumite ranking

Lilia Lahoz : 2ª kumite ranking

Dylan Lineares : 3° kumite ranking

Lionel González : 1° kumite ranking

Mía Escarate : 2ª kumite ranking

Lisandro Tobares : debut categoría ranking

ARTES MARCIALES

Con la organización de la Asociación Sanjuanina de Lucha, Kick boxing y Artes Marciales, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se realizará en el estadio Aldo Cantoni el Torneo Abierto de Artes Marciales y Deportes de Combate.

Entre las disciplinas deportivas, se encontrarán, con títulos en juego, las artes marciales tradicionales (karate, taekwondo, kung fu), kick boxing, MMA, lucha olímpica y point fighting, que comenzarán a partir de las 9:00. Es el segundo año que se desarrolla la actividad en el mismo escenario, y esperan la presencia de más de 300 competidores y 27 escuelas de distintas provincias.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir comunicándose con Diego Valle, al 264-5-404383.

Títulos en juego:

Kick Boxing – Título Amateurs – Agustín Garro vs Gustavo Castro

Kick Boxing – Título Semi Pro – José Bertomeu vs Jairo Salinas

Full Contact – Título Semi Pro – Martín Gil vs Carlos Gómez

Kick Boxing – Título Amateur – Nahuel Castro vs Mateo Valle

Kick Boxing – Título Amateur – Emma Lescano vs Aimara Aguilera

Kick Boxing – Título Amateur – Brisa Domínguez vs Marianela Aragón

Kick Boxing – Título Amateur – Ignacio Valle vs Juan Furque

Kick Boxing – Facundo Ibazeta vs Tomás Valle

Kick Boxing – Diego Arrabal vs Rodrigo García