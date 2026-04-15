Karatecas de San Juan compitieron en la Copa Atlántico en Mar del Plata

El club Once Unidos de Mar del Plata fue sede de la 44ª edición de la Copa Atlántico de Karate 2026 , marcando el inicio de la temporada del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK). San Juan estuvo más que bien representado por su delegación con varios puestos de importancia.
Este torneo es uno de los más relevantes del país y convocó a representantes de la selección nacional y de gran parte del país. San Juan llevó un equipo representante de la Federación Sanjuanina de Karate que estuvo encabezada por su presidente Jorge Videla y el secretario Víctor Nasif Ahun,
RESULTADOS MAR DEL PLATA
Los resultados obtenidos por nuestros karatecas fueron los siguientes:
Alexis Pelaitay : 3° kata - 3° kumite
Julia Cereceda : 3ª kata
Sara Cereceda : 1ª kumite – 3ª kata
Agustín Ramos : 2° kumite ranking
Karen Pastén : 3ª kumite ranking
Lautaro Oro : 3° kumite ranking
Lilia Lahoz : 2ª kumite ranking
Dylan Lineares : 3° kumite ranking
Lionel González : 1° kumite ranking
Mía Escarate : 2ª kumite ranking
Lisandro Tobares : debut categoría ranking
ARTES MARCIALES
Con la organización de la Asociación Sanjuanina de Lucha, Kick boxing y Artes Marciales, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se realizará en el estadio Aldo Cantoni el Torneo Abierto de Artes Marciales y Deportes de Combate.
Entre las disciplinas deportivas, se encontrarán, con títulos en juego, las artes marciales tradicionales (karate, taekwondo, kung fu), kick boxing, MMA, lucha olímpica y point fighting, que comenzarán a partir de las 9:00. Es el segundo año que se desarrolla la actividad en el mismo escenario, y esperan la presencia de más de 300 competidores y 27 escuelas de distintas provincias.
Las entradas anticipadas se pueden conseguir comunicándose con Diego Valle, al 264-5-404383.
Títulos en juego:
Kick Boxing – Título Amateurs – Agustín Garro vs Gustavo Castro
Kick Boxing – Título Semi Pro – José Bertomeu vs Jairo Salinas
Full Contact – Título Semi Pro – Martín Gil vs Carlos Gómez
Kick Boxing – Título Amateur – Nahuel Castro vs Mateo Valle
Kick Boxing – Título Amateur – Emma Lescano vs Aimara Aguilera
Kick Boxing – Título Amateur – Brisa Domínguez vs Marianela Aragón
Kick Boxing – Título Amateur – Ignacio Valle vs Juan Furque