    • 15 de abril de 2026 - 13:42

    Karatecas de San Juan compitieron en la Copa Atlántico en Mar del Plata

    Los representantes de San Juan obtuvieron doce podios en el inicio del Circuito Nacional en la Perla del Atlántico.

    Cosecha. La delegación de San Juan que estuvo en la Copa Atlántico de karate tuvo una destacada labor.

    Cosecha. La delegación de San Juan que estuvo en la Copa Atlántico de karate tuvo una destacada labor.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El club Once Unidos de Mar del Plata fue sede de la 44ª edición de la Copa Atlántico de Karate 2026 , marcando el inicio de la temporada del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK). San Juan estuvo más que bien representado por su delegación con varios puestos de importancia.

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    Este torneo es uno de los más relevantes del país y convocó a representantes de la selección nacional y de gran parte del país. San Juan llevó un equipo representante de la Federación Sanjuanina de Karate que estuvo encabezada por su presidente Jorge Videla y el secretario Víctor Nasif Ahun,

    RESULTADOS MAR DEL PLATA

    Los resultados obtenidos por nuestros karatecas fueron los siguientes:

    Alexis Pelaitay : 3° kata - 3° kumite

    Julia Cereceda : 3ª kata

    Sara Cereceda : 1ª kumite – 3ª kata

    Agustín Ramos : 2° kumite ranking

    Karen Pastén : 3ª kumite ranking

    Lautaro Oro : 3° kumite ranking

    Lilia Lahoz : 2ª kumite ranking

    Dylan Lineares : 3° kumite ranking

    Lionel González : 1° kumite ranking

    Mía Escarate : 2ª kumite ranking

    Lisandro Tobares : debut categoría ranking

    ARTES MARCIALES

    Con la organización de la Asociación Sanjuanina de Lucha, Kick boxing y Artes Marciales, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se realizará en el estadio Aldo Cantoni el Torneo Abierto de Artes Marciales y Deportes de Combate.

    Entre las disciplinas deportivas, se encontrarán, con títulos en juego, las artes marciales tradicionales (karate, taekwondo, kung fu), kick boxing, MMA, lucha olímpica y point fighting, que comenzarán a partir de las 9:00. Es el segundo año que se desarrolla la actividad en el mismo escenario, y esperan la presencia de más de 300 competidores y 27 escuelas de distintas provincias.

    Las entradas anticipadas se pueden conseguir comunicándose con Diego Valle, al 264-5-404383.

    Títulos en juego:

    Kick Boxing – Título Amateurs – Agustín Garro vs Gustavo Castro

    Kick Boxing – Título Semi Pro – José Bertomeu vs Jairo Salinas

    Full Contact – Título Semi Pro – Martín Gil vs Carlos Gómez

    Kick Boxing – Título Amateur – Nahuel Castro vs Mateo Valle

    Kick Boxing – Título Amateur – Emma Lescano vs Aimara Aguilera

    Kick Boxing – Título Amateur – Brisa Domínguez vs Marianela Aragón

    Kick Boxing – Título Amateur – Ignacio Valle vs Juan Furque

    Kick Boxing – Facundo Ibazeta vs Tomás Valle

    Kick Boxing – Diego Arrabal vs Rodrigo García

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