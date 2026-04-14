Copa Pablo Batista: Cierre exitoso para la 15° edición en Hispano

La Copa Pablo Batista, el torneo juvenil de vóley que crece aún más año a año, concluyó con casi 80 equipos participantes de Argentina y Chile.

Exito. La Copa Pablo Batista de Hispano cumplió con su edición 15 con resonante éxito en San Juan.

Uno de los eventos deportivos con gran convocatoria que se celebraron este fin de semana en San Juan fue la Copa Pablo Batista. La 15° edición del torneo de vóley en Club Hispano reunió a casi 80 equipos, contando a masculinos y femeninos, provenientes de distintas provincias argentinas y también de Chile.

Los campeones de la edición 2026 resultaron los siguientes equipos: en damas, Colo Colo de Chile, y en varones, Racing de Castex, La Pampa. Las chicas vencieron a Pacífico de Mendoza por 2-0 (25-18 y 26-21); mientras que los chicos derrotaron a Excelsior de Chile, también por 2-0 (25-13 y 36-34).

El campeonato se desarrolló en las instalaciones de Hispano, desde el jueves 09 al domingo 12 de abril, con 50 equipos femeninos y 27 masculinos. Vale resaltar que el torneo es exclusivo de la categoría Sub 16.

LOS PARTICIPANTES Las instituciones presentes fueron Hispano, Alianza Rivera Vóley, Defensores del Norte, Deportivo Stout, Obras de San Juan, Racing de Castex, Planeta Vóley, San Martín Pacífico, Pintana Vóley, Libertad Vóley, Excelsior, MGSM Vóley, Ausonia de San Juan, Provoley, ASEBA, Cece, UPCN de San Juan, Cepeda Vóley Mendoza, San Martín de Porres, Universidad de San Juan, Mendoza de Regatas, Universidad Católica, Atlético Riojano, Lafinur, Maipú Vóley, Murano, Unión Vecinal de Trinidad de San Juan, Municipalidad de Lavalle, UNAV, Estadio Español, Peñablanca, Libertad Vóley, Obras de San Juan, Andes Talleres, Soé Vóley, Media Agua de San Juan, Colo Colo, Linares, Club Zada, Círculo Policial, Chicureo, Tunuyán, Sol Naciente, Vosther Vóley, UNCuyo, San Martín de Porres, Jockey Club de San Juan, Don Bosco de San Juan, Municipalidad de Pocito de San Juan, Boston College, entre otros.