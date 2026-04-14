    • 14 de abril de 2026 - 21:15

    Copa Pablo Batista: Cierre exitoso para la 15° edición en Hispano

    La Copa Pablo Batista, el torneo juvenil de vóley que crece aún más año a año, concluyó con casi 80 equipos participantes de Argentina y Chile.

    Exito. La Copa Pablo Batista de Hispano cumplió con su edición 15 con resonante éxito en San Juan.

    Exito. La Copa Pablo Batista de Hispano cumplió con su edición 15 con resonante éxito en San Juan.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uno de los eventos deportivos con gran convocatoria que se celebraron este fin de semana en San Juan fue la Copa Pablo Batista. La 15° edición del torneo de vóley en Club Hispano reunió a casi 80 equipos, contando a masculinos y femeninos, provenientes de distintas provincias argentinas y también de Chile.

    Leé además

    Convocante. El Desafío Guayaupa tuvo a más de 250 bikers en Angaco en una prueba más que exigente.

    El Desafío Guayaupa reunió a más de 250 ciclistas en Angaco

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Boca se impone 1-0 ante Barcelona SC por la Copa Libertadores con gol de Di Lollo.

    Boca gana 1-0 a Barcelona con gol de Di Lollo por Libertadores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los campeones de la edición 2026 resultaron los siguientes equipos: en damas, Colo Colo de Chile, y en varones, Racing de Castex, La Pampa. Las chicas vencieron a Pacífico de Mendoza por 2-0 (25-18 y 26-21); mientras que los chicos derrotaron a Excelsior de Chile, también por 2-0 (25-13 y 36-34).

    El campeonato se desarrolló en las instalaciones de Hispano, desde el jueves 09 al domingo 12 de abril, con 50 equipos femeninos y 27 masculinos. Vale resaltar que el torneo es exclusivo de la categoría Sub 16.

    LOS PARTICIPANTES

    Las instituciones presentes fueron Hispano, Alianza Rivera Vóley, Defensores del Norte, Deportivo Stout, Obras de San Juan, Racing de Castex, Planeta Vóley, San Martín Pacífico, Pintana Vóley, Libertad Vóley, Excelsior, MGSM Vóley, Ausonia de San Juan, Provoley, ASEBA, Cece, UPCN de San Juan, Cepeda Vóley Mendoza, San Martín de Porres, Universidad de San Juan, Mendoza de Regatas, Universidad Católica, Atlético Riojano, Lafinur, Maipú Vóley, Murano, Unión Vecinal de Trinidad de San Juan, Municipalidad de Lavalle, UNAV, Estadio Español, Peñablanca, Libertad Vóley, Obras de San Juan, Andes Talleres, Soé Vóley, Media Agua de San Juan, Colo Colo, Linares, Club Zada, Círculo Policial, Chicureo, Tunuyán, Sol Naciente, Vosther Vóley, UNCuyo, San Martín de Porres, Jockey Club de San Juan, Don Bosco de San Juan, Municipalidad de Pocito de San Juan, Boston College, entre otros.

    Resultados completos de todo el torneo disponibles en el siguiente enlace: scorefy.app/voley/san-juan/copa-pablo-batista

    El campeonato fue organizado por Club Hispano, con autorización de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), fiscalización de Federación Sanjuanina de Vóleibol, acompañamiento de Colegio de Árbitros y apoyo del Gobierno de San Juan, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Israel y Líbano se reúnen en Washington en medio del conflicto con Hezbollah para explorar una posible tregua.  

    Israel y Líbano negocian en Washington una posible tregua en plena escalada con Hezbollah

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Barcelona ganó en la Champions League pero no logró evitar la eliminación ante Atlético Madrid.  

    Champions League: Barcelona ganó 2-1 pero quedó eliminado ante Atlético

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ousmane Dembélé fue la figura del PSG en la Champions League con un doblete ante Liverpool en Anfield.  

    PSG arrolló a Liverpool en Anfield: doblete de Dembélé y pase a semifinales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Futuro. Sport Argentino fue el mejor del Sub-21 que organizó la Liga albardonera.

    Sport Argentino, el Boca de Albardón, se quedó con el Sub-21 de la Liga

    Por Ariel Poblete