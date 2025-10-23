El deporte de San Juan entra en modo electoral con el hockey y el automovilismo en cartelera No habrá agenda por las elecciones. Este viernes, final de la Superliga Masculina y ruido en La Plata para los pilotos sanjuaninos.

No será un fin de semana más. Se vienen las elecciones legislativas y la veda electoral marca la agenda del deporte en San Juan. Así, solamente habrá actividad este viernes en suelo sanjuanino con la final decisiva de la serie de la Superliga Masculina de hockey sobre patines entre Centro Valenciano y Richet y Zapata, además de la presencia en competencia de tres pilotos sanjuaninos en distintas categorías en La Plata.

En el plano nacional, la agenda se acotará y solamente habrá acción de Copa Argentina en Córdoba cuando River Plate defina este viernes desde las 22,10 una de las semifinales ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En el plano internacional, si habrá actividad y para Argentina estará centrada en la participación de Franco Colapinto en el GP de México.

AUTOMOVILISMO

Para el deporte sanjuanino, este viernes tendrá presencia a nivel nacional con tres pilotos sanjuaninos: Tobías Martínez en la TC Pick Up, junto a Santino Persia y Bautista Mattar en el TC Junior, correrán en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La categoría mayor de las camionetas disputará su novena fecha, en tanto que el TC Junior cumplirá con su capítulo número 10, ambas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y con un cronograma atípico, debido a las elecciones legislativas que se realizarán el día domingo 26.

La TC Pick UP, con Tobías Martínez con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med, salió a pista el día jueves con la primera y segunda tanda de entrenamientos, desde las 9:20 y 11 respectivamente. Luego, la clasificación. Este viernes las series se llevarán a cabo, a las 12:05 la primera y a las 12:28 la segunda, cerrando el cronograma con la disputa de la carrera final a partir de las 16:20 (18 vueltas o 30 minutos como máximo).

Martínez está ubicado puesto catorce en la Copa de Oro con 22 unidades, con chances de pelear por el campeonato pero debe la victoria hasta el momento.

MIRA TAMBIÉN Santiago Sosa sufrió una fractura en su rostro tras el codazo que recibió de Marcos Rojo

El TC Junior, con Santino Persia y Bautista Mattar dentro del equipo SDE San Juan, inició la actividad este miércoles con el desarrollo de los entrenamientos, que tuvo a Persia en el puesto 4, seguido por Bautista Mattar en la posición 5, y esperando que continúe el cronograma el jueves con la clasificación. El viernes la competencia final será a las 12:51, con un total de 12 giros al trazado platense.

HOCKEY SOBRE PATINES

Valenciano y Richet Zapata están igualados en la serie final de Superliga Masculina en un mano a mano que tendrá sul tercer y último partido este viernes 24, a las 22, en el estadio cubierto Aldo Cantoni. Durante el fin de semana del viernes 17 al domingo 19, el Aldo Cantoni fue anfitrión de dos partidos de la serie final de la Superliga Masculina. Valenciano y Richet Zapata son los actuales finalistas del torneo masculino más importante del hockey sobre patines argentino. La llave está igualada y se definirá el próximo viernes.

El primero se disputó el viernes 17, a las 22. El juego fue parejo, con pocas diferencias de uno sobre otro. Valenciano terminó ganando el partido por 4 a 3, con dos goles de Jaime Jeremías Reinoso, uno de Víctor Carrasco y el restante de Nahuel Frías. Los goleadores de Richet fueron Javier Salguero, Lucas Andrada y Jesús Martín. Roberto Montiveros y Esteban Contreras fueron la dupla arbitral. El segundo encuentro se llevó a cabo el domingo 19, desde las 20. Richet llegó con la obligación de ganar el partido para estirar la serie y lo consiguió. Fue más efectivo en defensa y ataque el viernes, y ganó el juego por 6 a 4. Bautista Romero anotó tres goles, Jesús Martín dos y Lucas Andrada uno solo. Por su lado, Valenciano gritó los dos tantos de Luca Garcés y Jaime Jeremías Reinoso.

El tercer y último partido de la serie definitoria se jugará este viernes, desde las 22, en el estadio cerrado del Parque de Mayo. El equipo que resulte ganador se proclamará campeón del torneo. Valenciano es el vigente campeón, y defenderá la corona que Richet querrá arrebatarle.

MIRA TAMBIÉN Nicolás Varrone fue confirmado por una escudería de F2 para la temporada 2026

COPA ARGENTINA

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, contra el ganador del cruce Belgrano-Argentinos Juniors. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22:10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de su director técnico. Sin embargo, el conjunto “Millonario” viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, que le permitió acomodarse en la Zona A y en la tabla anual, que entrega tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.