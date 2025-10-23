UPCN abre una gira de amistosos primero en Mendoza y luego en Chile Apuntando al inicio de la Liga Argentina, el equipo sanjuanino jugará este viernes y sábado en la vecina provincia.

UPCN San Juan Vóley continúa en su puesta a punto de cara al inicio de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, ahora con una serie de amistosos que le permitirán ajustar ritmo, sistemas y volumen de juego tras una intensa pretemporada.

El equipo dirigido por Fabián Armoa encarará este fin de semana tres encuentros en la provincia de Mendoza, donde jugará un cuadrangular en el Club General San Martín Pacífico.

El cronograma será el siguiente:

Viernes 24 de octubre – 21: vs Mendoza de Regatas

Sábado 25 de octubre – 11: vs San Martín de Porres

Sábado 25 de octubre – 16:30: vs San Martín Pacífico

Estos partidos marcarán una nueva etapa dentro de la preparación, con el cuerpo técnico buscando afinar la sincronización entre las distintas líneas del plantel, que combina experiencia, proyección y variantes en todas las posiciones.

Una vez finalizada la escala en Mendoza, Los Cóndores viajarán a Chile, donde afrontarán una serie internacional frente al Club de Vóleibol Linares, una de las instituciones más destacadas de la Liga A1 chilena.

Los encuentros se disputarán en el Club Linares, en las siguientes fechas:

Martes 28 de octubre – 19

Miércoles 29 de octubre–19

La gira servirá para que el plantel gane ritmo competitivo antes del inicio oficial de la Liga Argentina, previsto para el 6 de noviembre.