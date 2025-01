La enorme ilusión de una de las figuras de Unión: “Estamos viviendo algo hermoso pero queremos más” El mendocino Sebastián Cortéz anotó dos goles que resultaron clave para la remontada del Azul que los metió en la semifinal. Palpitó el choque ante Desamparados.

Dice que vino por la revancha. En el 2024 arribó a Villa Krause para disputar el Regional Amateur pero el objetivo no se pudo dar en el certamen anterior y este año regresó por más. El mendocino Sebastián Cortéz fue clave para anotar dos goles que le dieron a Unión la chance de remontar el encuentro ante Minero, donde después se impuso en los penales y avanzó a semifinales donde se medirá ante Sportivo Desamparados, ni más ni menos. “Estamos viviendo un momento hermoso pero queremos más”, expresó el extremo.

Nacido hace 29 años en Medrano, localidad de Junín en el Este mendocino, el “Pollito”, como lo bautizaron en Villa Krause llegó a Unión gracias a la buena imagen que dejó en el Regional anterior. Esta vez lo hizo para disputar el Torneo de Verano del fútbol sanjuanino, fue de menor a mayor y a fuerza de goles y sacrificio se fue ganando el corazón de los hinchas, los mismos que quedaron afónicos el domingo pasado cuando anotó doblete para alimentar la esperanza de avanzar de fase en el Regional.

“Fueron dos goles muy importantes para mí pero también para el equipo. Habíamos perdido feo en la ida y encima arrancamos perdiendo también en la vuelta pero demostramos que nunca bajamos los brazos, estábamos muy convencidos de lo que queríamos. Creo que de la forma que ganamos llegamos a esta instancia con un envión anímico tremendo”, comentó.

Y sí, sin dudas que la remontada y la clasificación por penales le permitirá a Unión llegar con un plus de motivación pero ese mismo envión lo tendrá también su rival: Sportivo Desamparados, quien al igual que el Azul logró remontar un 2-0 en la ida ante Atenas para golear en la revancha 3-0 y meterse en semis. “Esta mañana nos enteramos que el rival era Desamparados y a nosotros no nos cambia nada. Sabemos que sea Sportivo o Atenas tenemos que jugar el partido como si fuera el último. Estos ´mata-mata´ no permiten errores por eso tenemos que estar concentrados los 90 minutos”, expresó el ex San Martín de Mendoza.

El surgido en el Club Medrano en su ciudad natal, nunca se enfrentó a Desamparados pero sabe lo que significa para Unión enfrentar en una instancia decisiva medirse ante el Víbora y reeditar un clásico. “Hay mucha expectativa acá y me contaron que es un clásico. Creo que será un lindo partido y sabiendo que definimos en una semana en nuestra cancha y con nuestra gente, sacar un empate allá no sería tan malo. Vamos motivados en ganar pero si empatamos también creo que sería negocio”, valoró.

El mendocino vino a San Juan por revancha y sabe que está muy cerca. Nunca jugó una instancia decisiva y no quiere desaprovechar esa chance: “El Regional pasado no pudimos clasificar porque nos faltó un punto por eso me tomo esto como una revancha. La vida tiene vueltas y me siento en un buen momento. Ojalá se nos de”, cerró Cortéz, ilusionado con dar el golpe ante Desamparados.

Desamparados-Unión, una propuesta apasionante

En Puyuta iniciará la instancia de Semifinales de la Región Cuyo del Regional Amateur. El encuentro de ida entre Desamparados y Unión se jugará desde las 20 con arbitraje del mendocino Matías Fernández. Lógicamente el choque será únicamente con hinchas de Sportivo.