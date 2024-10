La Justicia garantizó la asamblea en la AFA para la reelección de “Chiqui” Tapia como presidente El juez Ricardo Pettis señaló que no existen impedimentos para realizar las elecciones la próxima semana pese a una presentación administrativa realizada por Talleres ante la IGJ

El juez Ricardo Pettis, a cargo del juzgado civil 66, garantizó la realización de la asamblea de la AFA durante la cual se votará la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente. La decisión surge como respuesta a un planteo realizado por el tesorero Pablo Toviggino frente al intento del Club Atlético Talleres de evitar el encuentro previsto para el próximo 17 de octubre.

En dos resoluciones a las que accedió Infobae, el magistrado resaltó que “no se advierte –de momento– la existencia de impedimento formal alguno para la realización de la asamblea”.

Para entender el conflicto hay que retrotraerse a fines de septiembre, cuando Talleres -a cargo de Andrés Fassi, enfrentado con la AFA- se presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para cuestionar la convocatoria realizada para renovar el mandato del actual presidente. La definición de la IGJ, organismo dependiente del Poder Ejecutivo -también enfrentado con la AFA por las SAD-, podría conocerse recién la próxima semana, horas antes del acto eleccionario, convocado para el 17 de octubre.

Para evitar los efectos de una eventual resolución de la IGJ, Toviggino se presentó ante la Justicia Civil y solicitó una medida cautelar para garantizar la realización de la Asamblea. El juez Pettis rechazó el pedido en dos causas conexas porque -explicó- actualmente no hay ninguna decisión que afecte el normal desarrollo del encuentro de dirigentes pautados para el próximo jueves en el predio de Ezeiza, sin embargo resaltó que no hay fundamentos como para poder impedir la reelección de Tapia.

Además, el juez analizó que en el hipotético caso de que la IGJ intentara suspender la elección, la apelación a dicha resolución debería concederse con efecto suspensivo y no devolutivo -de acuerdo al artículo 243 del Código Procesal- lo que significa que se suspenden los efectos de la decisión recurrida y por lo tanto no habría ninguna traba legal para la conformación de la Asamblea del 17 de octubre. En otros términos: a partir de esta decisión judicial, Tapia tiene allanado el camino para ser reelecto en una elección en donde no habrá lista opositora.

El reclamo de Talleres ante la IGJ

Los representantes letrados de Talleres se presentaron ante la IGJ para cuestionar que se hubiera adelantado un año la elección, como así también el cronograma electoral. El organismo nacional le dio traslado a la Asociación del Fútbol Argentino para que brinde su descargo. Esa respuesta ya fue presentada y se especula con que el próximo lunes podría estar la definición de la IGJ, apenas tres días antes de la fecha fijada para la Asamblea.

La polémica por el futuro de la conducción del fútbol argentino se enmarca en una fuerte disputa política entre el gobierno de Milei y Tapia por la llegada de las sociedades anónimas (SAD) al deporte más popular del país. Entre las batallas más importantes está la legal, que se libra en un juzgado de Mercedes que invalidó las SAD y próximamente en la Corte Suprema de Justicia; la relacionada al estatuto de la AFA que la Inspección General de Justicia tiene frenado por politiza a niveles nunca vistos la conducción de la entidad y vacía de funciones al Comité Ejecutivo; y la última pelea, la anulación del famoso decreto 1212, que fue reeditado en el gobierno anterior con el número 510/23, que se decidirá en los próximos días.

El presidente de Talleres -que está vinculado al Grupo Pachuca de México- es un actor clave en toda esta disputa. Está enfrentado con Tapia y tiene una relación inmejorable con Milei, al punto que el pasado 13 de setiembre estuvieron reunidos en la Casa Rosada. Durante ese encuentro, según reconstruyó Infobae, Milei dijo: “Tenemos que lograr que nuestra Liga este a la altura de las mejores del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania, que es en donde se forman los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América”. En esa línea se expresó Fassi, quien aclaró que “independiente de los formatos jurídicos”, lo fundamental está “en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social”.

En Casa Rosada el jefe de Estado y el empresario que logró que el club de Córdoba emergiera del Federal A a la Primera División hablaron sobre la posibilidad de tener una Liga Profesional autónoma, como así también de los ingresos por derechos de televisión nacional e internacional, la infraestructura de centros deportivos y estadios, el formato de los torneos, el fair play financiero, la profesionalización y autonomía del arbitraje, la inversión en fútbol formativo, la seguridad con el fin de volver a tener la presencia de ambas hinchadas en las canchas, el respaldo patrimonial personal de quienes gestionan los clubes y la responsabilidad social de los clubes.

Recientemente, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió aplicar una durísima sanción de dos años de suspensión a Fassi por los incidentes que se produjeron en el partido entre Boca y Talleres por la Copa Argentina. El fallo fue rubricado por los miembros del cuerpo y será publicado en las próximas horas en el boletín oficial. La decisión no solo afecta a Fassi, sino también involucra al vicepresidente del club, Gustavo Gatti, quien ha sido suspendido por un periodo de seis meses. Además, el club recibió una amonestación.

Ese día, Fassi increpó al árbitro del partido porque convalidó un polémico gol del Xeneize tras una jugada en la que parecía que la pelota había salido del campo de juego. Días después, el dirigente cordobés encabezó una conferencia de prensa en donde lanzó durísimas acusaciones contra Tapia.