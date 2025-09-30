Los Berros recibió una nueva fecha del rally sanjuanino Diez categorías, un marco sensacional y gran parque de máquinas y pilotos le pusieron ruido a Sarmiento.

Sarmiento y, en especial su fantástica Zona Oeste se convirtieron en el esenario ideal para una nueva fecha del automovilismo Estilo Rally de San Juan. En Los Berros, como epicentro central, se desarrolló la quinta fecha organizado por el Club Deporte Travesia Los Berros, fiscalizado por FSAD y con el apoyo de la Municipalidad de Sarmiento, Gobierno de San Juan y Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Fueron tres días de actividad, dando continuidad y luego de la fecha disputada en Albardon, la localidad del sur sanjuanino ofreció toda su naturaleza para coronar una gran fecha.

La actividad de este evento dio comienzo el día viernes con el reconocimiento de los trazados de competencia para todos los participantes. Mientras que a lo largo del sábado y domingo se corrieron los 5 tramos especiales, culminando en Cieneguita con la entrega de premios.

Fueron diez las categorías participantes, arrojando los siguientes resultados:

CLASIFICACIONES

Clase 1

1 Salvá Juan

2 Mingolla Edgardo

Clase 2

1 Mas Javier

2 Villareal Oscar

Clase 3

1 Quiroga Mario Javier

2 Zarate Franco

3 Moreno Cristian

4 Ozan Marcio

5 Ponce Lucas

6 Robledo Jose Maria

7 Robledo Federico

D Especial

1 Saldivar Federico

2 Peralta Rodrigo

3 Castro Marcelo

4 Ontiveros Mario

5 Vilaplana Emanuel

RC5 Ligth

1 Gutierrez Lucas

2 Barboza Raul

3 Caceres Maximiliano

4 Diaz Walter

D Plus

1 Avila Emanuel

2 Canizo Luis

3 Bustos Juan Cruz

4 Aballay Lucas

Clase 6

1 Castro Diego

2 Lopez Antonio

3 Lopez Antonio

4 Cortez Jorge Ariel

5 Moyano Javier

Clase 7

1 Quiroga Leandro

2 Rodriguez Mariano

Clase 8

1 Castro Jose

2 Naveda Rodrigo

3 Pantano Antonio

4 Avila Emilio

5 Riera Mauricio

6 Robledo Jesus

Clase 9

1 Naccarato Sergio

2 Manresa Mauricio

3 García Hermes