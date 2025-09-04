Los Pumas anticipan el Mundial contra los Wallabies: hora y día del partido El seleccionado argentino enfrenta este sábado a Australia en Townsville mirando el ranking para el torneo ecuménico de 2027.

Por la tercera fecha del Rugby Championship, el seleccionado argentino se medirá en la madrugada del sábado con su similar de Australia. El partido entre Los Pumas y los Wallabies se disputará en Townsville, a la 01.30 y llegará a San Juan en vivo por Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

El equipo que dirige Felipe Contepomi llega a este partido con la moral alta tras conseguir un triunfo histórico frente a los All Blacks en Vélez, por 29 a 23, el primero como local ante los neozelandeses. Los albicelestes intentarán confirmar esa solidez y sumar un nuevo golpe en el torneo.

Los australianos, por su parte, llegan fortalecidos luego de una serie vibrante contra Sudáfrica: ganaron en Johannesburgo tras revertir un 0-22 (38-22) y luego cayeron ajustadamente por 30-22. En casa, intentarán ratificar ese nivel ante un rival que crece año a año en la competencia.

Argentina llega a las fechas 3 y 4 con sensaciones encontradas. El debut ante los All Blacks mostró pasajes de gran nivel, pero también evidenció la falta de regularidad, perdiendo el encuentro. Aun así, en la segunda fecha pudo romper el maleficio de no ganar como local, dejando en claro que, si se cumple la estrategia, Argentina no es menos que nadie y puede pelear por el campeonato.

Los Pumas tienen dos duelos consecutivos frente a los Wallabies, ambos en condición de visitante. Más allá del valor propio del Rugby Championship, estos partidos tienen un condimento extra: Australia es el rival directo de Los Pumas en el ranking mundial.

Actualmente, los Wallabies ocupan el sexto puesto, el último que otorga acceso al bombo 1 del sorteo del Mundial 2027. Argentina se ubica en el séptimo lugar, apenas por detrás, y con la chance concreta de superarlos si consigue victorias en esta serie.

La rivalidad entre Pumas y Wallabies en el Rugby Championship se forjó desde la incorporación argentina en 2012, cuando el certamen pasó a formato cuadrangular con Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. El primer cruce oficial fue el 15 de septiembre de ese año en Gold Coast, con victoria local por 23-19. Tres semanas más tarde, en Rosario, los oceánicos volvieron a imponerse por 25-19.

La historia sumó capítulos de dominio australiano, como el 54-17 en 2013, la mayor diferencia registrada. Pero también hubo hitos para Argentina: el 4 de octubre de 2014, en Mendoza, los Pumas celebraron su primera victoria en el torneo al imponerse 21-17. Otro recuerdo significativo llegó en 2018, con un 23-19 en Gold Coast, y en 2020, en plena pandemia, con dos empates consecutivos (15-15 y 16-16) en territorio australiano.

En los últimos años, la tendencia se volvió más pareja. En 2022, Argentina goleó 48-17 en San Juan, logrando una de sus mejores producciones ofensivas. En 2023, los de Contepomi ganaron un vibrante 34-31 en Parramatta, y en 2024 alternaron caídas y festejos: derrota 20-19 en La Plata y triunfo histórico por 67-27 en Santa Fe, la mayor diferencia registrada a favor del equipo albiceleste.

En total, entre 2012 y 2024, se disputaron 24 partidos: 16 victorias australianas, cinco argentinas y dos empates. Townsville, escenario del choque del sábado, trae un antecedente adverso: en 2021, los Wallabies ganaron allí 27-8. Cuatro años más tarde, Los Pumas buscarán cambiar esa historia.

El Mundial

El Mundial de Australia 2027 tendrá un formato inédito: 24 equipos, seis grupos de cuatro y octavos de final. Para el sorteo de diciembre 2025, los seis primeros del ranking serán cabezas de serie, evitando así cruzarse en la fase de grupos con las potencias más fuertes.

Esto cambia todo. Antes, solo los primeros cuatro tenían ese privilegio; ahora son seis. Y ahí está el premio para Argentina: si logra desplazar a Australia, se metería en el bombo 1 y allanaría su camino en la Copa del Mundo.

En definitiva, los dos choques ante los Wallabies son mucho más que partidos del Rugby Championship. Son finales anticipadas por un lugar en el bombo 1 del Mundial.

En caso de conseguir dos victorias o al menos una, no solo suma puntos, también le resta al rival inmediato y Argentina llegaría a los últimos dos encuentros ante Sudáfrica y la próxima ventana con ventaja y poniendo presión a sus rivales directos por el bombo 1.

Con carácter, disciplina y la chance de hacer historia en suelo australiano, Los Pumas tienen por delante la oportunidad de dar un golpe estratégico que marcaría su camino hacia 2027.

Posiciones VISA Macro Rugby Championship

Pos. P G E P +/- PTS

Nueva Zelanda 2 1 0 1 11 6

Australia 2 1 0 1 8 5

Sudáfrica 2 1 0 1 -8 4

Argentina 2 1 0 1 -11 4

Fixture de Los Pumas

Los Pumas 24 vs All Blacks 41 (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)

Los Pumas 29 vs All Blacks 23 (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires)

6 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1:30 hs (Arg.)

– Wallabies vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1:30 hs (Arg.) 13 septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1:00 hs (Arg.)

– Wallabies vs Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1:00 hs (Arg.) 27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12:10 hs (Arg.)

– Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12:10 hs (Arg.) 4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11:00 hs (Arg.)