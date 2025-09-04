Lionel Messi hizo goles en todos los rincones del mundo, pero hay algunos que son especiales. No tanto por la instancia, sino por el lugar: los que anotó jugando en territorio argentino para la Selección. Cada tanto en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan o Santiago del Estero estuvo acompañado de una ovación que lo acercó un poco más a la gente.
Con la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL a la vuelta de la esquina -Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental este jueves y visitará a Ecuador el 9 de septiembre-, este repaso cobra aún más fuerza. Sería la última vez que Messi juegue un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de que lleguen las giras de octubre (Estados Unidos) y noviembre (Angola e India).
Su primera aparición en su país con la albiceleste fue el 9 de septiembre de 2005, cuando tenía 18 años. Menos de un mes antes había hecho su debut internacional contra Hungría en una amistoso y enfrentó a Perú por las Eliminatorias en el Monumental.
Su primer gol en casa llegó el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay también por Eliminatorias.
En total, Messi jugó 45 partidos en Argentina. El estadio donde más lo hizo fue el Monumental, donde jugó 24 veces. En la Bombonera jugó en 5 ocasiones y en San Juan 3.
El capitán marcó 35 goles en el país. Fueron 23 por Eliminatorias y 12 en amistosos. Además, dio 20 asistencias. Es decir que participó de 55 goles en 45 encuentros como local.
Eliminatorias CONMEBOL 2010
Argentina 2-1 Uruguay | 11/10/2008 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 4-0 Venezuela | 28/03/2009 | Buenos Aires | 1 gol
Amistosos 2010 y 2011
Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 4-0 Albania | 20/06/2011 | Buenos Aires | 1 gol
Eliminatorias CONMEBOL 2014
Argentina 4-1 Chile | 07/10/2011 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 4-0 Ecuador | 02/06/2012 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 3-1 Paraguay | 07/09/2012 | Córdoba | 1 gol
Argentina 3-0 Uruguay | 12/10/2012 | Mendoza | 2 goles
Argentina 3-0 Venezuela | 22/03/2013 | Buenos Aires | 1 gol
Amistosos previos a Brasil 2014
Argentina 2-0 Eslovenia | 07/06/2014 | La Plata | 1 gol
Eliminatorias CONMEBOL 2018
Argentina 2-0 Bolivia | 29/03/2016 | Córdoba | 1 gol
Argentina 1-0 Uruguay | 01/09/2016 | Mendoza | 1 gol
Argentina 3-0 Colombia | 15/11/2016 | San Juan | 1 gol
Argentina 1-0 Chile | 23/03/2017 | Buenos Aires | 1 gol
Amistosos en 2018 y 2019
Argentina 4-0 Haití | 29/05/2018 | Buenos Aires | 3 goles
Argentina 5-1 Nicaragua | 07/06/2019 | San Juan | 2 goles
Eliminatorias CONMEBOL 2022
Argentina 1-0 Ecuador | 08/10/2020 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 1-1 Chile | 03/06/2021 | Santiago del Estero | 1 gol
Argentina 3-0 Bolivia | 09/09/2021 | Buenos Aires | 3 goles
Argentina 3-0 Uruguay | 10/10/2021 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 3-0 Venezuela | 25/03/2022 | Buenos Aires | 1 gol
Amistosos 2023
Argentina 2-0 Panamá | 23/03/2023 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 7-0 Curazao | 28/03/2023 | Santiago del Estero | 3 goles
Eliminatorias CONMEBOL 2026
Argentina 1-0 Ecuador | 07/09/2023 | Buenos Aires | 1 gol
Argentina 6-0 Bolivia | 15/10/2024 | Buenos Aires | 3 goles
Resumen de goles por ciudad
Buenos Aires: 22 goles
Santiago del Estero: 4 goles
Mendoza: 3 goles
San Juan: 3 goles
Córdoba: 2 goles
La Plata: 1 gol