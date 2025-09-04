Los números de Lionel Messi con la Selección en Argentina: de todos sus goles, 3 los hizo en San Juan Esta noche, el 10 tendrá ante la Vinotinto su despedida de la Albiceleste como local en el Monumental.

Por Redacción Diario de Cuyo

Escuchar la noticia Escuchar la noticia

Lionel Messi hizo goles en todos los rincones del mundo, pero hay algunos que son especiales. No tanto por la instancia, sino por el lugar: los que anotó jugando en territorio argentino para la Selección. Cada tanto en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan o Santiago del Estero estuvo acompañado de una ovación que lo acercó un poco más a la gente.

Con la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL a la vuelta de la esquina -Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental este jueves y visitará a Ecuador el 9 de septiembre-, este repaso cobra aún más fuerza. Sería la última vez que Messi juegue un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de que lleguen las giras de octubre (Estados Unidos) y noviembre (Angola e India).

Su primera aparición en su país con la albiceleste fue el 9 de septiembre de 2005, cuando tenía 18 años. Menos de un mes antes había hecho su debut internacional contra Hungría en una amistoso y enfrentó a Perú por las Eliminatorias en el Monumental.

Su primer gol en casa llegó el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay también por Eliminatorias.

En total, Messi jugó 45 partidos en Argentina. El estadio donde más lo hizo fue el Monumental, donde jugó 24 veces. En la Bombonera jugó en 5 ocasiones y en San Juan 3.

El capitán marcó 35 goles en el país. Fueron 23 por Eliminatorias y 12 en amistosos. Además, dio 20 asistencias. Es decir que participó de 55 goles en 45 encuentros como local.

Eliminatorias CONMEBOL 2010

MIRA TAMBIÉN Uno por uno, los deportistas sanjuaninos que competirán en los JADAR 2025

Argentina 2-1 Uruguay | 11/10/2008 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 4-0 Venezuela | 28/03/2009 | Buenos Aires | 1 gol

Amistosos 2010 y 2011

Argentina 4-1 España | 07/09/2010 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 4-0 Albania | 20/06/2011 | Buenos Aires | 1 gol

Eliminatorias CONMEBOL 2014

Argentina 4-1 Chile | 07/10/2011 | Buenos Aires | 1 gol

MIRA TAMBIÉN La comunidad deportiva de un club de Caucete reclama por el levantamiento de una clausura

Argentina 4-0 Ecuador | 02/06/2012 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 3-1 Paraguay | 07/09/2012 | Córdoba | 1 gol

Argentina 3-0 Uruguay | 12/10/2012 | Mendoza | 2 goles

Argentina 3-0 Venezuela | 22/03/2013 | Buenos Aires | 1 gol

Amistosos previos a Brasil 2014

Argentina 2-0 Eslovenia | 07/06/2014 | La Plata | 1 gol

Eliminatorias CONMEBOL 2018

MIRA TAMBIÉN Los Pumas anticipan el Mundial contra los Wallabies: hora y día del partido

Argentina 2-0 Bolivia | 29/03/2016 | Córdoba | 1 gol

Argentina 1-0 Uruguay | 01/09/2016 | Mendoza | 1 gol

Argentina 3-0 Colombia | 15/11/2016 | San Juan | 1 gol

Argentina 1-0 Chile | 23/03/2017 | Buenos Aires | 1 gol

Amistosos en 2018 y 2019

Argentina 4-0 Haití | 29/05/2018 | Buenos Aires | 3 goles

Argentina 5-1 Nicaragua | 07/06/2019 | San Juan | 2 goles

Eliminatorias CONMEBOL 2022

Argentina 1-0 Ecuador | 08/10/2020 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 1-1 Chile | 03/06/2021 | Santiago del Estero | 1 gol

Argentina 3-0 Bolivia | 09/09/2021 | Buenos Aires | 3 goles

Argentina 3-0 Uruguay | 10/10/2021 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 3-0 Venezuela | 25/03/2022 | Buenos Aires | 1 gol

Amistosos 2023

Argentina 2-0 Panamá | 23/03/2023 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 7-0 Curazao | 28/03/2023 | Santiago del Estero | 3 goles

Eliminatorias CONMEBOL 2026

Argentina 1-0 Ecuador | 07/09/2023 | Buenos Aires | 1 gol

Argentina 6-0 Bolivia | 15/10/2024 | Buenos Aires | 3 goles

Resumen de goles por ciudad

Buenos Aires: 22 goles

Santiago del Estero: 4 goles

Mendoza: 3 goles

San Juan: 3 goles

Córdoba: 2 goles

La Plata: 1 gol