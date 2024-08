Luego de los compromisos internacionales, River y Boca preparan las formaciones para el torneo doméstico El Millonario se enfrenta con Gimnasia, mientras que el Xeneize recibe a San Lorenzo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de los compromisos internacionales, River y Boca preparan las formaciones para el torneo doméstico.

RIVER

El plantel de River se entrenará esta tarde, a partir de las 18, en el predio de Ezeiza y luego los jugadores quedarán concentrados de cara al partido de este sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 17.30 en el Bosque, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Por eso en la práctica el técnico Marcelo Gallardo terminará de definir el equipo pero se espera que sea un once muy alternativo.

Para el conjunto de Núñez la prioridad está en la Copa Libertadores y tras el 1-0 obtenido el miércoles en Córdoba, ahora deberá ir por la clasificación cuando reciba a Talleres el próximo miércoles en el Monumental. A raíz de esto, el Muñeco le daría descanso a algunos de los habituales titulares y optaría por un once con mayoría de suplentes.

La principal novedad es que se podría dar el debut de Maximiliano Meza, el último de los refuerzos que llegó el jueves al país y hoy tendrá su segundo entrenamiento, pero podría empezar a sumar rodaje con el objetivo de llegar en plenitud a la revancha con la T, para la que se perfila como titular.

Aún hay que esperar lo que se pueda ver en la práctica de esta tarde, pero a priori imaginando cuál sería el once titular en base a lo que tiene como opciones el DT, podría parar algo así: Jeremías Ledesma; Milton Casco, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Franco Carboni; Felipe Peña, Rodrigo Villagra; Nacho Fernández, Manuel Lanzini; Pablo Solari o Maximiliano Meza y Agustín Ruberto.

Esto no quiere decir que sean ellos los que finalmente jueguen, pero sí una buena base de lo que será la formación que salga al campo de juego del Juan Carmelo Zerillo.

Por lo pronto, la buena noticia es que Gallardo ya tiene a disposición a todo el plantel porque los que estaban lesionados se recuperaron y trabajan para llegar óptimos a la revancha. Ellos son Miguel Borja, Facundo Colidio y Agustín Sant’Anna. A priori el colombiano es el que podría retornar como titular por ser el goleador del equipo en el año.

MIRA TAMBIÉN Lo Celso podría ser nuevo compañero del “Dibu” Martínez

BOCA

No hay descanso. La pelota no para. Pasado el triunfo en la Copa Sudamericana que culminó a altas horas de la noche, Boca madrugó y ya pasó de página para poner la mente en el clásico que se le viene el domingo: San Lorenzo, otra vez en La Bombonera. Diego Martínez no perdió el tiempo y en la práctica matutina del viernes ya paró un equipo pensando en dicho compromiso.

Teniendo en cuenta que habrá menos de 72 horas de descanso ente partido y partido, está todo dado para que el entrenador cambie el grueso del once (salvo Sergio Romero y alguna salvedad) y aproveche para darle minutos a a aquellos jugadores que no vienen teniendo demasiado rodaje. De hecho, como los titulares hicieron regenerativo y seguramente mañana en el último ensayo ocurra lo mismo, el táctico fue con todos nombres nuevos.

El equipo tuvo como gran novedad la presencia de Ignacio Miramón, último refuerzo que se perfila para hacer su debut con la camiseta de Boca ni más ni menos que frente al Ciclón, y de Marcos Rojo, que no jugó en la Copa Sudamericana (fue al banco de suplentes) porque llegaba al límite desde lo físico. De acuerdo a lo que paró Martínez, el mediocampo estaría conformado en su totalidad por incorporaciones de este mercado: es que Tomás Belmonte y Agustín Martegani se movieron a los costados del ex-Gimnasia.

La otra particularidad que se desprendió del entrenamiento azul y oro en el predio de Ezeiza es que Lucas Janson participó como titular en la posición de centrodelantero, lo que llamó la atención no solo porque no es habitúe en ese sector sino también por la ausencia de Milton Giménez, quien ayer ingresó sobre el final ante Cruzeiro. No obstante, el delantero de pasado en Banfield tiene chances de jugar.

El sábado el DT terminará de pulir los últimos detalles y confirmará quienes tendrá la responsabilidad de ponerse la camiseta el domingo en La Bombonera contra un rival siempre complicado y que tiene un condimento especial.

El once de Boca que paró Martínez pensando en San Lorenzo: Leandro Brey; Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani; Ezequiel Zeballos, Lucas Janson y Brian Aguirre.

TYC SPORTS