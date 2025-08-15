Martín Sassul y Nélson López van por la presidencia en Sportivo: ítem por ítem, lo que pretende cada candidato El día de las Elecciones en Desamparados llegó. El detalle de las propuestas que ofrecen las listas "Más Verde" que tiene la fórmula Sassul-Sánchez y la lista "Todos x Desamparados" que encabeza López-Chóves.

Llegó el día. Restan horas para conocer al nuevo presidente en Sportivo Desamparados que le pondrá fin al mandado de Augusto Pérez Garro y los candidatos son dos: Martín Sassul con la lista “Más Verde” y Nélson López por la lista “Todos x Desamparados”. Ambos ya manifestaron hace días lo que pretenden para el club de sus amores y lo presentaron ante los socios que esta noche mediante su voto secreto, definirán los destinos del club.

Si bien se desconoce la cifra de socios que podrán sufragar esta noche en Puyuta, se trataría de aproximadamente 300 socios los que estén habilitados a votar.

A continuación el detalle ítem por ítem de lo que ofrece cada candidato:

LISTA “MÁS VERDE”: MARTÍN SASSUL (PTE) / RAÚL SÁNCHEZ (VICE)

-Saldar la deuda con el plantel que alcanzó los tres meses (se trataría de más de 30 millones)

-Creación de la marca propia de indumentaria del club (Línea Más Verde)

-Concreción de canchas de fútbol sintético para la Escuelita de Fútbol (ya cuentan con presupuestos)

-Trabajar por la concreción del predio deportivo (a futuro)

-Acrecentar la masa de socios y llegar en 6 meses a 1.000 socios (existe una base de datos de 6.500 socios)

-Implementar una APP y nuevas metodologías de pago para cuotas de socios.

-Proyecto Deportivo a cargo de los ídolos del club Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado

-Cambio de iluminación del Serpentario con luces LED

-Fortalecer el apoyo al futsal y poner en funcionamiento nuevamente el boxeo

-Finalizar las obras de los sanitarios

-Equipar y mejorar el gimnasio del club.

-Trabajar por el ascenso de categoría.

LISTA “TODO X DESAMPARADOS” / NÉLSON LÓPEZ (PTE) Y GERMÁN CHÓVES (VICE)

-Trabajar para intentar sanear la deuda con el plantel que alcanzó los tres meses (se trataría de más de 30 millones)

-Creación de una “Casa del Socio” (en donde el socio podrá conocer todo de manera personalizada)

-Concreción de la “Tarjeta 1919” (una tarjeta que le permita al socio importantes descuentos en distintos comercios)

-Crear la Secretaría de Fútbol (que será manejada por Daniel “Chancha” Garay)

-Cambiar la iluminación y pasar a tener luces LED

-Formación de un plantel competitivo (ante una posible participación en el Regional Amateur)

-Reestructuración de Escuelita e Inferiores

-Modernización de la institución (culminación del buffet, cración de una sala de recuperación de kinesiología y atención médica)

-Gimnasio totalmente equipado

-Recuperación del campo de juego (nivelación de la superficie, resembrado y mantenimiento)

-Adquisición de un Predio Deportivo (a futuro)

-Trabajar por el ascenso de categoría.

LOS INTEGRANTES DE CADA LISTA

LISTA “MÁS VERDE”

Presidente: Martín Sassul

Vicepresidente: Raúl Sánchez

Secretario General: Héctor Rodriguez

Secretario de Actas: Darío Arias

Tesorero: José Ruffa

Protesorero: Alfredo Donoso

Vocales:

1° Vocal titular: Lucas Ceballos

2° Vocal titular: Luciano Celani

3° Vocal titular: Bernardo Sánchez

4° Vocal titular: Diego Baumann

5° Vocal titular: Luciano Pérez

6° Vocal titular: José Martín

1° Vocal suplente: Daniel Montiel

2° Vocal suplente: Leonel Segali

3° Vocal suplente: Francisco Celani

4°Vocal suplente: Juan Nicolás Peralta

5° Vocal suplente: Ricardo Díaz

6° Vocal suplente: Oscar Ceballos

Comisión Revisora de Cuentas:

Titulares:

1° Fernando Moya

2° Gilberto Rufrano

3° Gastón Godoy

Suplentes:

1° Facundo Psaila

2° Francis Victoria

3° Matías Navarro

LISTA “TODOS POR DESAMPARADOS”

Presidente: Nélson López

Vicepresidente: Germán Chóves Armendariz

Secretario General: Raúl Leiva

Secretario de Actas: Evelice del Valle Ríos

Tesorero: Carlos Alonso

Protesorero: Samuel Sirena

1° Vocal titular: Carlos Gailléz

2° Vocal titular: Raúl Adrián Cejas

3° Vocal titular: Martín Rosales

4° Vocal titular: Jorge Luis Valdéz

5° Vocal titular: Ricardo Gallardo

6° Vocal titular: Miguel Gailléz

1° Vocal suplente: Rodolfo Gil

2° Vocal suplente: Matías Facundo Rodríguez

3° Vocal suplente: Enrico Caruso

4°Vocal suplente: Agustina Gaitán

5° Vocal suplente: Ricardo Sirena

6° Vocal suplente: Victoriano Cuello

Comisión Revisora de cuentas

1° titular: Nestor Fidel Carrión

2° titular: Alejandro Pozzi

3° titular: José Vera

1° suplente: Federico Díaz Aballay

2° suplente: Abel Vera

3° suplente: Pablo Herrera