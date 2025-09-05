Messi habló de su futuro tras el triunfo ante Venezuela y dejó una frase que conmovió a todos Luego de marcar dos goles y vivir una noche cargada de emoción en el Monumental, Lionel Messi compartió un sentido mensaje en sus redes que sembró dudas sobre su continuidad en la Selección Argentina. ¿Fue su última función en casa?

En una noche cargada de emociones en el estadio Monumental, Lionel Messi volvió a ser protagonista absoluto: anotó dos goles, fue ovacionado por más de 80.000 personas y dejó un mensaje que conmovió a todos los argentinos.

Tras la victoria por 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el capitán de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo posteo que dejó abierta la incógnita sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”, escribió Messi en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del partido.

La noche no solo fue especial por el resultado, sino porque pudo haber sido su última presentación oficial en Argentina. El propio Messi lo confirmó tras el partido: “Tenía claro que era el último por los puntos acá. Es lo mejor poder terminar de esta manera”.

Con visible emoción, el rosarino expresó su gratitud: “Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno. Lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

Messi también habló sobre lo que viene: “Por edad, lo más lógico es que no llegue (al Mundial 2026). Estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día. Dependo mucho de cómo me sienta. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

El 10 fue liberado por Lionel Scaloni para el próximo compromiso ante Ecuador en Guayaquil, debido a la intensa agenda que afrontará con Inter Miami en la MLS. Mientras tanto, su continuidad hasta 2028 aún espera confirmación oficial.

Una noche soñada con su familia y compañeros

Antonela Roccuzzo, esposa del crack, también compartió un mensaje en sus redes: “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos Leo”.

Thiago, Mateo y Ciro, sus tres hijos, lo acompañaron en el campo antes del inicio del partido, completando una postal que quedará en la memoria de todos los hinchas.

Compañeros como Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Lautaro Martínez también se expresaron: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”, escribió De Paul.

¿Qué sigue para Messi y la Selección?

La próxima cita oficial podría ser la Finalissima 2026, frente a España, entre el 23 y el 31 de marzo del año próximo. También se prevé una gira por Estados Unidos en octubre, con partidos ante Venezuela y Puerto Rico, y una gira africana y asiática en noviembre.

El camino hacia el Mundial 2026 continúa, pero la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿volveremos a ver a Messi con la celeste y blanca en un partido oficial?

Por lo pronto, los hinchas argentinos ya comenzaron su despedida con una ovación inolvidable.