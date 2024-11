Nació en Mataderos, se radicó en San Juan y vive en Concepción: el fanático de Chicago que sueña con el ascenso Se llama Joaquín Montero y hace 11 años dejó Buenos Aires para radicarse en Concepción. Dice que tiene muchos amigos hinchas de San Martín pero lógicamente quiere que sea "su" verdinegro el que avance a la final por el ascenso.

Los caminos de la vida y el destino lo trajeron a San Juan. Dejó la barriada de Lomas del Mirador para radicarse junto a su familia en Concepción, justamente a muy pocas cuadras de la cancha de San Martín. Pasaron 12 años ya que vive en la provincia pero el amor y la pasión que siente por Nueva Chicago no cambió. Todo lo contrario. Dice que se siente mucho más hincha desde que dejó su Mataderos natal. Se trata de Joaquín Montero, el hincha de Chicago en San Juan que se ilusiona con que su equipo de el golpe ante San Martín, por la serie de semifinales de la Primera Nacional.

“Soy fanático, hincha y socio de Nueva Chicago. Nací en Mataderos y me crié en dos barrios muy cerquita de ahí, Villa Lugano y Lomas del Mirador. Mataderos es un barrio muy pasional y muy identificado con su club, así que desde muy chico me fui enamorando de Chicago. Por motivos familiares, a mis 16 años nos vinimos a vivir a San Juan con mi familia y ahí fue cuando más se despertó mi pasión por el Torito, al extrañar tanto el barrio”, expresa Joaquín, seguramente el único hincha del equipo de Mataderos en la provincia.

El fanático verdinegro dice que a poco de venirse a la provincia, disfrutó el sexto ascenso de Chicago a Primera. “Después lo disfruté todo el 2015 jugando en la máxima categoría hasta que descendió a fines de ese mismo año. Unos años después en 2019, al descender San Martín de San Juan a la B Nacional, me permitió ver a Chicago en el Hilario tres veces (2019, 2022 y 2023) ahora va a ser la cuarta vez y poder verlo en San Juan y en una definición tan importante para los dos verdinegros”, expresa. Claro que con los años que lleva en la provincia y también por la cercanía con el club, conoce muchos hinchas del Verdinegro sanjuanino: “Tengo muchos amigos y compañeros de trabajo fanáticos del Santo y siempre me han recibido muy bien, nos unen los mismos colores. Espero que sea una gran fiesta del fútbol, que gane el mejor y que por lo menos, el ascenso sea de color verde y negro”, comentó.

El fanático del Torito de Mataderos tiene 28 años, estudia Administración de empresas pero a la vez trabaja en una agencia de autos y está por inaugurar su propio emprendimiento que será una lomoteca. Dice que desde que está en San Juan si bien su amor por Chicago creció, se sintió atraído por Atlético Alianza. “Desde que estoy acá simpatizo por Alianza y fui muchas veces a la cancha, hasta me hice de un grupo muy lindo de amigos, fanáticos del Lechuzo”, sostuvo.

Joaquín si bien no tiene cábalas, se ilusiona con el ascenso y para eso prometió que si su equipo logra el ascenso se tatuará el escudo de Nueva Chicago. Claro que antes habrá que dejar atrás a San Martín y con respecto al duelo ante el Verdinegro de Raúl Antuña dijo que ya hizo varias apuestas con sus amigos sanjuaninos.

Desde San Juan lo separan poco más de mil kilómetros con su Mataderos natal pero el amor que siente por su club le brota a flor de piel. “Chicago es mi identidad, cualquiera que me conoce lo sabe, no me pierdo un solo partido, está presente en mi vida en todo momento y me define. Mi novia y mi familia me han visto llorar por mi club y saben la pasión que me despiertan estos colores. Mataderos mi barrio, Chicago mi corazón”, comentó el fanático sanjuanino que sueña con que en 10 días sea “su” verdinegro el que de el golpe en Concepción.

La semifinal de ida de la Primera Nacional: cuándo se juega

El partido de ida de las semifinales de la Primera Nacional que enfrentará a San Martín contra Nueva Chicago se jugará este domingo a las 17 en el estadio del “Torito” de Mataderos. El encuentro será televisado. El árbitro principal será Ariel Penel.

San Martín llega con la ilusión de llevarse un buen resultado de visitante, mientras que Nueva Chicago buscará imponer su localía en este duelo clave que definirá parte del camino hacia el ascenso.

El plantel Verdinegro viajará el sábado por la tarde a Buenos Aires vía aérea y regresará por la misma vía el lunes en horas del mediodía.

La revancha en Concepción se jugará el domingo 1 de diciembre desde las 19.10.