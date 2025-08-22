Entre este viernes y el domingo habrá una amplia variedad de disciplinas deportivas en San Juan. Maratón, rugby, fútbol, patinaje artístico, básquet, vóley, atletismo, hockey sobre césped y patines, rally, entre otros, forman parte de la agenda de deportes para la provincia.
A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:
Atletismo
Campeonato sanjuanino de Cross
La primera fecha será el domingo 24, con concentración desde las 8:30 horas, en el Camping Don Bosco en Santa Lucía, bajo organización de la Federación Atlética Sanjuanina. Las distancias de carrera serán de 4K y 8K para adultos, y habrá un tramo para niños. El evento tendrá fines benéficos, para que cuatro atletas sanjuaninos puedan recaudar fondos y viajar al Mundial de Trail, a fines de septiembre en España.
Patinaje Artístico
Campeonato Nacional Absoluto – San Juan 2025
Alrededor de 1600 patinadores, de los mejores de Argentina, se concentrarán en la provincia para definir a los mejores de la temporada en cada categoría. Es uno de los eventos de patinaje más importantes del calendario argentino. El torneo comenzó el miércoles 20 y se extenderá hasta el jueves 04 de septiembre. El velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, será sede del certamen.
Levantamiento de pesas
Torneo Nacional de Powerlifting – San Juan 2025
El estadio Aldo Cantoni será anfitrión este fin de semana del certamen, que reunirá a deportistas de la provincia, San Luis, Salta, Buenos Aires, entre otras.
Maratón
‘Sarmiento Corre 2025’
La edición entrante de la carrera será este domingo 24, a partir de las 8:30 horas (concentración), en Media Agua, Departamento Sarmiento. La competencia deportiva, gratuita para todos los interesados en participar, está a cargo de la Municipalidad y forma parte de las actividades por el aniversario de la comuna.
Automovilismo
Estilo Rally
La cuarta fecha del campeonato sanjuanino 2025 se celebrará este fin de semana, desde el viernes 22 al domingo 24, en el Departamento Albardón. El evento está a cargo de Unión Volantes Albardón. La rampa simbólica será este viernes 22, a las 21:45 horas, en el Parque Latinoamericano. La actividad del sábado 23 será de 09 a 18 horas, y el domingo 24 de 09 a 14 horas.
Hockey sobre césped
‘Diverti-Lomas 2025’
El encuentro de clubes sanjuaninos será este sábado 23, entre las 09 y 13 horas, en las instalaciones del Club Lomas de Rivadavia, en Barrio Fortabat, Departamento Rivadavia. La actividad convocará a 2.000 jugadores y está enmarcada en el Mes de la Niñez.
Ciclismo en ruta
La cuarta fecha del Torneo Critérium 2025 se disputará este sábado 23, en el Autódromo El Zonda, Departamento Rivadavia. Categorías: libres y máster. Concentración: 13 horas. Largada: 14:00 horas. Organización: AC Apedal San Juan.
Artes Marciales
En el estadio Aldo Cantoni, el domingo 24 – de 9:30 a 13:30 horas- se celebrará un torneo abierto que convocará a 400 atletas de todo el país, provenientes de San Juan, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, entre otros lugares. El torneo estará organizado por la Asociación Sanjuanina de Kung Fu.
Rugby
Unión de Rugby de Cuyo
Copa Oro: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 (o Segunda Fase del campeonato) para los equipos sanjuaninos.
San Juan Rugby Club y Universidad jugarán el clásico este sábado 23, a las 16 horas, en cancha del Piuquén en Santa Lucía, con arbitraje de Juan Manuel Martínez. El partido en Intermedia será a las 14:15 (árbitro Carlos Rivarola) y el de Pre-Intermedia a las 12:30 (árbitro Diego Ragazzone).
Copa Plata: programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 (o Segunda Fase del campeonato) para los equipos sanjuaninos.
Huazihul visitará a San Jorge en San Rafael, Mendoza, el sábado 23 a 12:30 horas (árbitro Sebastián Gijón).
Alfiles recibirá a Banco RC de Mendoza, el sábado 23 a las 15 horas (árbitro Alejo Sáez).
Jockey Club recibirá a Universitario RC de Mendoza, el sábado 23 a las 16 horas en el anexo de Universidad en Pocito (árbitro Dante Diez).
Unión Sanjuanina de Rugby
Torneo Desarrollo: este domingo 24 habrá un nuevo encuentro de clubes sanjuaninos. El masculino será a las 11 horas en Cóndor RC, Jáchal. Y el femenino en Huazihul, desde las 10:30 horas.
Infantil: el encuentro de clubes sanjuaninos será el domingo 24, desde las 10 horas, en Universidad, para las categorías M5 a M11.
Hockey sobre patines
Federación Sanjuanina de Patín
Torneo Oficial 2025 – Masculino – Categoría Primera: programación de la fecha 17 del campeonato.
Viernes 22 – 21:30 horas: Social vs. Huarpes; Altos de San Juan vs. Hispano; Valenciano vs. Unión Vecinal de Trinidad; Atlético Argentino vs. Lomas de Rivadavia; Bancaria vs. Richet Zapata; Concepción Patín Club vs. Olimpia.
Torneo Oficial 2025 – Masculino – Categoría Segunda: programación de la fecha 17 del campeonato.
Viernes 22 – 20 horas: Social vs. Huarpes; Altos de San Juan vs. Hispano; Valenciano vs. Unión Vecinal de Trinidad; Atlético Argentino vs. Lomas de Rivadavia; Bancaria vs. Richet Zapata; Concepción Patín Club vs. Olimpia.
Torneo Oficial 2025 – Femenino – Categoría Primera y Segunda: los partidos correspondientes a la fecha 17, programados para el jueves 21 en la noche, fueron suspendidos por viento Zonda.
Los partidos eran Huarpes vs. Social; Sindicato Empleados de Comercio vs. Unión de Villa Krause; Lomas de Rivadavia vs. Unión Vecinal de Trinidad; Aberastain vs. Valenciano; Atlético Argentino vs. Concepción Patín Club; y Bancaria vs. Barrio Rivadavia.
Básquet
Federación de Básquetbol de San Juan
Nivel 1 – Masculino – Torneo Clausura 2025: programación de la primera fecha.
Jueves 21
Ausonia 69-67 Inca Huasi.
También estaba programado Universidad vs. Estrella, pero el partido fue suspendido porque el Complejo El Palomar permaneció cerrado por suspensión de actividades debido al viento Zonda. El juego fue reprogramado para el martes 26.
Viernes 22 – 22 horas: Urquiza vs. Unión Vecinal de Trinidad; Lanteri vs. Hispano.
Sábado 23 – 20 horas: Jáchal BC vs. Del Bono.
Nivel 2 – Masculino – Torneo Clausura 2025: programación de la primera fecha.
Domingo 24
19:00 horas: Unión Vecinal de Trinidad vs. Aramburu
19:30 horas: El Ceibo Azul vs. Inca Huasi.
21:30 horas: El Ceibo Blanco vs. Estrella.
22 horas: Sanjuanino Junior vs. Girona; La Granjah vs. Minero Argentino.
Nivel 1 – Femenino – Torneo Clausura 2025: programación de la primera fecha.
Domingo 24
14 horas: Jáchal vs. Unión Vecinal de Trinidad en Estadio Papa Francisco.
20 horas: Urquiza vs. Universidad Azul en Urquiza.
20 horas: Sanjuanino Junior vs. Lanteri en Sanjuanino Junior.
Libre: Del Bono.
Fútbol
Primera División de AFA
Liga Sanjuanina de Fútbol
Primera División – Masculino: programación de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
Sábado 23
López Peláez vs. Atenas de Pocito
Domingo 24
Desamparados vs. Sarmiento de Zonda
Sportivo Rivadavia vs. Carpintería.
Peñarol vs. San Lorenzo de Ullúm (14:30 y 16:30 horas).
Clásico de Rawson | Trinidad vs. Unión en Estadio San Juan del Bicentenario
Aberastain vs. Alianza
9 de Julio vs. Árbol Verde
Juventud Zondina vs. Marquesado
Villa Obrera vs. Colón Junior.
Horarios: Cuarta División a las 14:00 y Primera División a las 16:00.
Segunda División – Masculino: programación de la segunda fecha para Zona Ascenso y Zona Reválida.
Sábado 23
Recabarren vs. Villa Hipódromo
El Globo vs. Juventud Unida
Villa Ibáñez vs. Del Bono
Centenario Olímpico vs. Libertad Juvenil.
San Damián vs. Huarpes.
Domingo 24
Los Pumas vs. Juventud Ullunera (11 horas)
Sp. Picón vs. Juventud Rivera
San Agustín vs. Rawson Junior
Punteto vs. Fiorito
Defensores de los Andes vs. Defensores de Argentinos.
Boxeo
El Club Julio Mocoroa de Concepción, Capital, será anfitrión este viernes 22 a la noche de un encuentro interprovincial, con fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo. El evento será de 21 a 00 horas. Entrada popular: 5.000 pesos. Ring side: 8.000 pesos.
Vóley
Infantil: este fin de semana se celebrará un nuevo encuentro provincial de la categoría Mini. La actividad será el sábado 23, de 10:30 a 12:30 horas, en Ausonia.