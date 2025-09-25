Por los recientes enfrentamientos entre facciones de la barra de San Martín, suspendieron la cena aniversario El último cruce entre los hinchas se dio el fin de semana pasado y terminó con un herido de bala: hubo 13 allanamientos y un detenido.

La pelea interna que mantiene la hinchada de San Martín y tiene en vilo a Concepción, llevó a que este jueves una de las facciones involucradas tomara la decisión de suspender la cena prevista para este sábado, día en el que el club verdinegro estará celebrando su 118° aniversario. La Banda del Pueblo Viejo a través de un comunicado repudió los incidentes de hace unos días y suspendió la cena.

El enfrentamiento lo mantiene La Banda del Pueblo Viejo y La Nueva Generación. Son dos facciones de la barrabrava de San Martín y, como se sabe, hay una fuerte interna que no para de escalar y que sumó el viernes pasado un enfrentamiento con un baleado. Después de eso, la Policía de San Juan y la UFI Delitos Genéricos dispusieron allanamientos a 13 domicilios, muchos de ellos ubicados en Concepción.

Tras las rejas quedaron Marcelo Gerardo “El Puchi” González Pareyra miembro de los “Chocolate”, reconocido barrabrava de San Martín. Además secuestraron un Fiat Cronos y una moto Motomel tipo enduro. En los allanamientos secuestraron droga, poco más de 200 gramos, y dos balanzas para su fraccionamiento. Todo sucedió el viernes pasado después del encuentro en el que San Martín cayó ante Vélez.

“En este contexto y priorizando la seguridad de todos, la Banda del Pueblo Viejo informa la suspensión de la cena festejo por el 118° aniversario que veníamos organizando para nuestro querido Club Atlético San Martín”, expresa parte del comunicado de la Banda del Pueblo Viejo y agrega: “Esta decisión dolorosa pero responsable, busca cuidar a cada socio, cada hincha y cada familia que cada día alientan sin pedir nada a cambio”.

“Acompañamos y apoyamos todas las actividades que se realizan en los barrios y en cada rincón sanjuanino en beneficio de la institución, porque nuestro amor por los colores está intacto y más fuerte que nunca. Estamos convencidos de que San Martín está por encima de cualquier interés personal”, cierra.