La pelea interna que mantiene la hinchada de San Martín y tiene en vilo a Concepción, llevó a que este jueves una de las facciones involucradas tomara la decisión de suspender la cena prevista para este sábado, día en el que el club verdinegro estará celebrando su 118° aniversario. La Banda del Pueblo Viejo a través de un comunicado repudió los incidentes de hace unos días y suspendió la cena.

El enfrentamiento lo mantiene La Banda del Pueblo ViejoLa Nueva Generación. Son dos facciones de la barrabrava de San Martín y, como se sabe, hay una fuerte interna que no para de escalar y que sumó el viernes pasado un enfrentamiento con un baleado. Después de eso, la Policía de San Juan y la UFI Delitos Genéricos dispusieron allanamientos a 13 domicilios, muchos de ellos ubicados en Concepción.

Tras las rejas quedaron Marcelo Gerardo “El Puchi” González Pareyra miembro de los “Chocolate”, reconocido barrabrava de San Martín.  Además secuestraron un Fiat Cronos y una moto Motomel tipo enduro. En los allanamientos secuestraron droga, poco más de 200 gramos, y dos balanzas para su fraccionamiento. Todo sucedió el viernes pasado después del encuentro en el que San Martín cayó ante Vélez.

“En este contexto y priorizando la seguridad de todos, la Banda del Pueblo Viejo informa la suspensión de la cena festejo por el 118° aniversario que veníamos organizando para nuestro querido Club Atlético San Martín”, expresa parte del comunicado de la Banda del Pueblo Viejo y agrega: “Esta decisión dolorosa pero responsable, busca cuidar a cada socio, cada hincha y cada familia que cada día alientan sin pedir nada a cambio”.

“Acompañamos y apoyamos todas las actividades que se realizan en los barrios y en cada rincón sanjuanino en beneficio de la institución, porque nuestro amor por los colores está intacto y más fuerte que nunca. Estamos convencidos de que San Martín está por encima de cualquier interés personal”, cierra.

