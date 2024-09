San Martín cayó 1 a 0 y dejó al Santo tucumano primero en la tabla Nicolás Moreno abrió el marcador para el local, a los 26 minutos del segundo tiempo. El Verdinegro se quedó con 58 unidades mientras que su homónimo acumuló 61.

Era “el” partido. Este sábado desde las 17.30 horas, San Martín no sólo jugaba tres valiosos puntos frente a San Martín de Tucumán, en el Estadio Eva Perón, más conocido como “La Ciudadela”, sino que era el duelo por la punta y lamentablemente no pudo obtener la victoria, ya que cayó 1 a 0. El choque de líderes del Grupo no definió nada hoy, pero el ganador sacó una luz de ventaja teniendo en cuenta que quedan pocos puntos en juego.

En lo estrictamente futbolístico, Raúl Antuña mostró una variante en el once con respecto a quienes vienen de ganarle a Chacarita. La variante tuvo lugar en el mediocampo y se dio con el ingreso de Jonathan Zacaría por Maximiliano Casa.

El partido fue para el infarto y desde el gol del Santo tucumano, por parte de Nicolás Moreno, a los 26 minutos del segundo tiempo, el festejo tanto de los jugadores como de los hinchas se dio como si fuese una final.

Asimismo, hubo una extensión de 7 minutos luego de los 45 minutos del complemento, ya que a los 29 minutos el partido fue frenado por un proyectil que impactó en la cabeza del “Pulpito” González.

Los del “Purruco” se quedaron con 58 unidades en la tabla mientras que San Martín de Tucumán sumó 3 y quedó solo en la cima con 61 puntos. El próximo sábado (07/09), a las 16, el Verdinegro recibirá a Arsenal de Sarandí.