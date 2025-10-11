Sobre el final ganó uno de los rivales directos de San Martín por la permanencia Talleres de Córdoba, que al comenzar la fecha tenía apenas un punto más que el Verdinegro en la tabla anual, venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1.

El triunfo de San Martín frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro durante la tarde del viernes por 1-0 con gol del “Pulpo” González de cabeza, le dio aire en la tabla de posiciones y esperanzas de luchar hasta el final con el objetivo de quedarse en primera.

Pero claro, debe mirar también qué hacen sus rivales directos y, en este sentido, fue Talleres de Córdoba el que venció este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata y se alejó del conjunto de Concepción.

Hasta el comienzo del partido entre el equipo dirigido por Carlos Tévez y San Martín había apenas un punto de diferencia en la tabla anual. Sin embargo, el cordobés volvió a alejarse en la jornada de hoy.

Ni bien comenzado el partido, Federico Girotti puso en ventaja a Talleres frente a Gimnasia. El Lobo pareció no recibir el cachetazo, ya que a los seis minutos igualó a través de un tanto de Bautista Merlini.

Cuando el partido se terminaba, con un resultado positivo para San Martín pensando en sus aspiraciones, un desborde por el lado izquierdo del ataque de Talleres terminó con un centro pasado que Augusto Schott conectó arrojándose al suelo y venciendo la resistencia del arquero platense.

Fue triunfo para Talleres y tres puntos vitales para escalar en la tabla, donde quedó con 27 unidades al igual que Sarmiento. Los de Junín tienen dos partidos pendientes, entre ellos el de mañana frente a River en el Monumental. Cierran la tabla anual Godoy Cruz con 26 puntos, San Martín con 23 y Aldosivi 21.