Veinte pilotos de bicicross representarán a San Juan en Santiago del Estero Competirán en la quinta fecha del Campeonato Argentino y Open se celebrará del 19 al 21 de septiembre en ‘La Catedral’, en el marco del cierre de la Copa del Mundo.

Con el objetivo de representar a la provincia de la mejor manera, una delegación de 20 pilotos sanjuaninos disputarán la quinta fecha del Campeonato Argentino y Open 2025 de bicicross, en su modalidad carrera, que tendrá lugar en Santiago del Estero. Entre los representantes del Club Bicicross San Juan, situado en Rawson, habrá mujeres y varones desde la categoría Camicletas a Crucero.

La competencia se disputará del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, en la pista internacional conocida como ‘La Catedral’. El evento contará con la organización de la Asociación Santiagueña de Bicicross, más la fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross.

Esta competencia argentina acompañará al cierre de la Copa del Mundo de BMX, que también se llevará a cabo en la provincia norteña. En la nómina de la Selección Argentina están incluidos los hermanos sanjuaninos Gonzalo y Franco Molina.

A continuación, el listado completo de los deportistas sanjuaninos inscriptos:

Camicletas: Mireya Marín.

Damas de 7 y 8 años: Mía Torregrosa.

Damas de 13 y 14 años: Mía Vicentela.

Damas de 15 o más años: Lola González.

Expertos 7 años: Máximo Marín.

Expertos 8 años: Tiziano Frack.

Expertos 9 años: Juan Cruz Frack.

Expertos 10 años: Bastian Francisco Rubia.

Expertos 14 años: Bautista Quiroga.

Expertos 15 años: Marcos Frack.

Novicios 7 años: Jeremías Miranda.

Novicios 10 años: Cayetano Oieni.

Novicios 12 años: Jonas Agüero.

Novicios 14 años: Tomás Haro, Valentín Mut, Juan Ignacio Torregrosa y Juan José Torregrosa.

Novicios 15 años: Yago Ávila.

Posterior a la cita en Santiago del Estero, al Campeonato Argentino y Open le restarán dos fechas más por disputar: la sexta será el 11 y 12 de octubre en La Rioja, y el gran cierre con la séptima en General Deheza, Córdoba, el 15 y 16 noviembre.