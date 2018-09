Foto: Facebook

Antonio Jesús Chaves (37), el hombre que apareció apuñalado el martes a pocos metros del Obelisco, está siendo buscado por su familia y amigos. Desde que aquella noche le robaron el celular y la mochila, nadie más se pudo contactar con él. No volvió al kiosco donde trabajaba, en Tucumán y Suipacha, ni a la habitación que ocupaba.

"Chivita", como le decían a Antonio, quedó tirado sobre la senda peatonal de Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón tras haber sido atacado, el martes cerca de las 22. En ese momento, un periodista de Clarín lo vio y pidió ayuda: llamó al 911 cuatro veces, pero la ambulancia demoró 38 minutos y la Policía nunca apareció.

Luego se supo por una auditoría interna realizada por el Gobierno porteño que hubo una falla en la derivación del llamado al SAME. El 911 demoró al menos 18 minutos en avisar al servicio de urgencias médicas.

Finalmente, Antonio fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde le practicaron "curaciones planas de las heridas", según el parte médico oficial. Tenía "lesiones no penetrantes en la cara lateral del abdomen y escoriaciones mínimas". Recuperó el alta esa misma noche y se "retiró por sus propios medios", agregaron en el informe del hospital.

Pero desde ese momento nadie más supo de él. La familia de Antonio se contactó con Clarín, preocupada porque desde que le robaron el celular no pudieron volver a comunicarse. El hombre es oriundo de la localidad de Villa Santa Rosa, 25 de Mayo, San Juan, pero desde hace varios años vive y trabaja en Buenos Aires.

Actualmente es empleado del turno noche de un kiosco ubicado en Tucumán y Suipacha, pero desde el martes, cuando fue asaltado y apuñalado, no volvió. Nilton, el dueño del local, dijo a Clarín que aquel día Antonio tenía franco. Pero tampoco apareció ni miércoles ni jueves ni viernes.

El hombre también vendía cargadores de celulares en la esquina de la 9 de Julio y Tucumán, mano al sur, durante las tardes. "Chicho", uno de los vendedores ambulantes de esa esquina y amigo de "Chivita" desde hace cinco años, también lo está buscando.

"Cuando nos enteramos que lo apuñalaron, fuimos al hospital Ramos Mejía y al Argerich a buscarlo. Preguntamos por él y nos dijeron que no había sido atendido en esos lugares", dijo el hombre.

A Antonio sus amigos lo vieron por última vez el martes alrededor de las 19. Terminó de trabajar y se fue a una plazoleta ubicada en 9 de Julio Norte y Tucumán, a encontrarse con Rubén, otro vendedor. Este tampoco volvió a trabajar desde el martes.

El episodio en el que terminó apuñalado Antonio habría comenzado con una pelea que derivó en un robo y en un incidente con un perro callejero. Según pudo saber Clarín, la víctima habría sido atacada por tres desconocidos que le pidieron un encendedor.

"Se veía que venían a robar. Él les dijo que no tenía encendedor y contestó mal. Entonces empezó una discusión. 'Chivita' se paró y ahí le empezaron a pegar entre tres", dijo a Clarín uno de los vendedores ambulantes de la zona.

Rubén, alias "El Paraguayo", es el vendedor que estaba sentado con Antonio cuando empezó la agresión. Se paró a defenderlo y también le pegaron, de acuerdo a la versión aportada por los vendedores. Pero cuando la pelea parecía que se diluía, apareció un perro callejero y mordió al amigo de "Chivita".

"Terminó en el piso, sangrando, con dos mordeduras grandes y pidió que le llamaran una ambulancia porque no tenía batería en su celular", relató el hombre. "Antes de irse, uno de los tres atacantes le sacó la mochila y el celular a 'Chivita' y a él lo empujó a las plantas de un cantero", agregó el testigo a este diario.

Rubén fue atendido por el SAME y derivado al Hospital Durand, según dijo un conocido a Clarín. "Todavía no volvió a trabajar porque está con remedios y no puede caminar. Tiene una herida con cuatro puntos y otra con tres", agregaron.

Lo que todavía no se sabe es cómo Chaves terminó tirado a 500 metros de ese lugar, del otro lado del Obelisco, donde fue encontrado por un periodista de Clarín.

La Policía tampoco pudo reconstruir el origen del hecho, aunque abrieron una investigación de oficio ya que Chaves no denunció el robo.

