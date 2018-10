Un mes y dos días después de que entrara a una comisaría de Berazategui para anunciarles a los policías que había asesinado a su marido mientras él abusaba de su hija de 14 años, Soledad Magdalena recuperó la libertad. A horas de que se vencieran los plazos legales, el juez Gustavo Mora negó el pedido de prisión preventiva que había hecho la fiscalía y firmó la excarcelación de la mujer.

Magdalena (37) dejó el calabozo de mujeres de la comisaría 2ª de Berazategui, volvió a su casa en la tarde del jueves y se reencontró con sus tres hijos, un varón de 18, la nena de 14 y un chico de 4. Allí seguramente esperará el desarrollo de la investigación y seguirá procesada probablemente hasta el juicio, aunque en libertad.

Mora, que subroga al juez de Garantías Damián Vendola (con licencia), definió la excarcelación con el argumento de que no existían motivos para mantener privada de la libertad a Soledad. No obstante, el detalle de las razones del magistrado se conocerá el viernes.

La mujer quedó presa el 2 de septiembre cuando se presentó en la comisaría 4ª de Berazategui y anunció que había asesinado a su marido, Cristian Senra (38), quien también era su violador, cuando el hombre, delante de ella y tras habérselo advertido, tocaba a su hija (Soledad tuvo a la adolescente con otro hombre).

Magdalena relató ante el fiscal Carlos Riera el calvario que vivió durante los últimos nueve meses con su marido, antes de ahorcarlo con un cordón desde el asiento trasero de una camioneta donde estaban ella, Senra y su hija.

En su declaración indagatoria, la acusada contó detalles de cómo Senra manipulaba la relación y explicó que la pareja se fue deformando como consecuencia de los celos del hombre, quien abusó de Soledad durante nueve meses hasta que un día le confesó: "Estoy obsesionado con tu hija".

"En ese momento me quedé turbada, congelada, no lo podía creer, también me confiesa que quer

ía que yo estuviera presente en el momento en que él abusara de mi hija. La noche que me confiesa eso me da a elegir entre mi hija o yo", dijo Magdalena delante del fiscal.