la moto que se robaron era de el hoy se cumplen tres meses de su partida, me duele el alma que hicieran ese daño! la familia esta destruida esa moto era su tesoro y el tesoro más preciado que le quedó a sus familiares de el,por favor les pido que no dejen pasar por alto esto no sirve de nada compartir acá hay que dar una mano por sus familiares que están destruidos y por sus amigos más cercanos por favor gente den una mano muevan las fotos y metan mano en el asunto esta moto la tenemos que encontrar tenemos que ponernos y hacerles pasar esta angustia que están pasando sus hermanos y familiares ��