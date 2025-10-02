Policía baleado en San Juan: la madre del menor de 16 años lo entregó en la comisaría Se trata del confuso hecho que sucedió en el Barrio La Estación, donde un uniformado fuera de servicio recibió tres impactos de bala.

En las últimas horas se conoció que el menor de 16 años que baleó a Gabriel Riveros (28), un policía que tiene un estado pasivo en las fuerzas, fue entregado por su madre en la comisaría de Rawson. Se trata del adolescente que disparó cinco veces contra un uniformado, este miércoles en la madrugada en el interior del Barrio La Estación.

Según las fuentes, el menor llegó hasta la dependencia policial acompañado por su madre y quedó a disposición de la justicia.

El hecho

Un efectivo policial tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de haber recibido tres disparos en un confuso episodio, que comenzó en la Villa San Damián y terminó en el Barrio La Estación, en Rawson.

Al parecer, un menor de edad le provocó tres heridas de bala al policía, una en la mano y dos en la zona toráxica, luego de haber mantenido una discusión. Por este motivo, es que personal médico trabajó para salvarle la vida.

Según las primeras versiones, el menor identificado con las siglas M.R. de 16 años intentó robarle al sujeto herido, quien iba en moto junto a su pareja. Ante esta situación, el uniformado persiguió al adolescente hasta su casa y ahí tuvieron un enfrentamiento. Aseguran que el joven empuñó un arma y disparó 5 veces.

Por el momento, indicaron que el uniformado es el Oficial ayudante Gabriel Riveros, de 28 años, quien se encuentra fuera de servicio, en situación pasiva desde hace dos años. Intervino Justicia de Menores.