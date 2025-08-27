[AUDIO] “Hay una bomba, corran, huyan”: dieron a conocer el audio de la amenaza en una escuela de San Martín Investigan quién fue el autor del llamado al 911.

Un llamado al 911 alertó sobre un dispositivo explosivo en el Colegio Secundario Augusto Pulenta durante la mañana de este miércoles.

Debido a esa amenaza, otra más en lo que va del año, toda la comunidad escolar fue evacuada para que el personal especializado pudiera realizar su trabajo y descartar la presencia de una bomba, como tantas falsas que recibe la Policía.

El mensaje fue concreto: “Hay una bomba, corran, huyan”. Y finalmente agrega un insulto. La investigación continúa para determinar si el autor es menor de edad.

El audio: