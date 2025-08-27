Un llamado al 911 alertó sobre un dispositivo explosivo en el Colegio Secundario Augusto Pulenta durante la mañana de este miércoles.
Debido a esa amenaza, otra más en lo que va del año, toda la comunidad escolar fue evacuada para que el personal especializado pudiera realizar su trabajo y descartar la presencia de una bomba, como tantas falsas que recibe la Policía.
El mensaje fue concreto: “Hay una bomba, corran, huyan”. Y finalmente agrega un insulto. La investigación continúa para determinar si el autor es menor de edad.
El audio:
Your browser doesn't support HTML5 audio