Otra vez, una escuela fue el blanco de una amenaza de bomba El hecho ocurrió en el establecimiento educativo Augusto Pulenta.

Las amenazas de bomba no cesan. Esta vez, el blanco fue un establecimiento educativo de San Martín, según lo que confirmaron fuentes de UFI a este medio.

En este sentido, explicaron que un llamado al 911 alertó sobre un dispositivo explosivo en el Colegio Secundario Augusto Pulenta durante la mañana de este miércoles.

Inmediatamente, toda la comunidad escolar fue evacuada para que el personal especializado pudiera realizar su trabajo y descartar la presencia de una bomba, como tantas amenazas falsas que recibe la Policía.

El mensaje fue concreto: “Hay una bomba, corran, huyan”. Pero la investigación continúa para identificar si se trata de un menor y determinar de dónde realizó la llamada.