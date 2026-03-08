"¡Corre, busca a tu tío!": el desesperado pedido de una mujer mientras su pareja la golpeaba

Un episodio de violencia de género ocurrió en el barrio Las Pampas. Un menor de edad logró alertar a la familia y la Policía detuvo al agresor.

Una escena de terror se vivió en el interior del barrio Las Pampas durante la madrugada de este domingo. Mientras en una vivienda colindante se desarrollaba un cumpleaños familiar a todo volumen, una mujer era brutalmente agredida por su pareja dentro de su hogar.

El estruendo de la música impidió que los vecinos escucharan sus pedidos de auxilio, convirtiendo la casa en una trampa de violencia.

La salvación de la víctima llegó a través de su hijo menor de edad. El niño ingresó a la vivienda en medio del ataque y su madre, en un acto de protección y desesperación, logró gritarle que buscara a su tío. Gracias a esa alerta, familiares y vecinos pudieron intervenir y solicitar la presencia de las autoridades.

Al arribar al lugar, personal de la Unidad Operativa La Rinconada encontró a la mujer sentada en el patio, ensangrentada y asistida por tres personas. Según el informe policial, presentaba un profuso sangrado en la zona de la nariz y la boca tras haber recibido una golpiza. El agresor todavía se encontraba dentro del domicilio, donde fue aprehendido por la agente Martínez tras recibir la autorización de la moradora para ingresar.

Debido a la hostilidad de la zona y para resguardar la integridad de los intervinientes, el procedimiento fue trasladado a la sede de la Comisaría 7ª. La víctima fue asistida por personal del 107 y trasladada para una mejor atención, encontrándose actualmente fuera de peligro. Según contaron fuentes policiales, la víctima habría llevado años de maltratos, pero finalmente se animó a radicar la denuncia formal en sede de CAVIG.