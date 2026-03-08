Una pareja volcó en Pedernal tras no advertir el corte de ruta por el temporal

Una pareja oriunda de San Juan, Capital protagonizó un accidente este domingo en Pedernal , departamento Sarmiento , luego de no advertir el corte de ruta generado por el fuerte caudal de un río tras las lluvias del fin de semana. El vehículo en el que viajaban terminó desbarrancando y volcado dentro del cauce .

El siniestro ocurrió durante la jornada del domingo 8 de marzo , cuando los visitantes se dirigieron hacia la localidad de Pedernal , ubicada al oeste del departamento Sarmiento , para pasar el día. La pareja viajaba a bordo de una Toyota SW4 , en lo que había comenzado como un paseo dominical.

De acuerdo con lo informado por vecinos de la zona , los visitantes no habrían advertido que el río presentaba un importante caudal , producto de la tormenta registrada el sábado y durante la madrugada del domingo .

En ese contexto, al no notar el corte en el ingreso al camino provocado por el fenómeno climático , la camioneta desbarrancó hacia el cauce del río y terminó volcada , generando un importante susto en el lugar.

El episodio generó preocupación entre los pobladores del sector, ya que las lluvias recientes provocaron crecidas repentinas en distintos cursos de agua de la zona , lo que puede representar un riesgo para quienes circulan por caminos rurales o de montaña.

Cómo se encuentran los ocupantes

Tras el accidente en Sarmiento, se supo que el conductor resultó ileso, mientras que su esposa sufrió algunas heridas y debió ser trasladada al microhospital de Los Berros, donde recibió asistencia médica.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de las personas involucradas, mientras que se espera que en las próximas horas puedan retirar la camioneta Toyota SW4 del lugar donde quedó volcada.

Las autoridades y vecinos de la zona reiteraron la importancia de extremar las precauciones al circular por sectores rurales después de tormentas, ya que los ríos y arroyos suelen aumentar su caudal repentinamente y provocar cortes inesperados en los caminos.