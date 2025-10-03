Caso del policía baleado: cómo sigue la investigación en la Justicia de Menores La jueza Camus habló de cuál es el procedimiento judicial que realizan cuando hay menores de edad involucrados.

Hace algunos días se dio a conocer un confuso episodio en el que un policía, pasivo en el servicio, fue baleado por un menor de 16 años, en el interior del Barrio La Estación, en Rawson. El uniformado fue identificado como Gabriel Riveros (28), quien sufrió dos impactos de bala en la zona toráxica y uno en la mano por lo que tuvo que ser asistido en el Hospital Rawson.

Por su parte, indicaron que el adolescente, que disparó al menos 5 veces, es conocido en el ambiente delictivo y su madre lo acompañó hasta la Comisaría 6ta de Rawson para ponerse a disposición de la justicia. En el marco de este hecho, la investigación recayó en el Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus, quien dialogó con Radio Sarmiento y si bien remarcó que la causa tiene secreto de sumario, habló de cómo procede la justicia en tales situaciones.

“Nosotros lo que hacemos es determinar lo que pasó y posteriormente, se toman denuncias de las personas damnificadas”, comenzó y agregó que de ahí en más hay rondas de entrevistas a testigos, búsqueda de datos para esclarecer los hechos y pedidos de imágenes en el caso de que haya en la zona cámaras de seguridad.

Una vez que obtienen los elementos suficientes continúan en la siguiente instancia. Camus explicó que si un menor se presenta de manera voluntaria “no modifica su situación procesal pero es un indicador que está colaborando con la justicia”. Además, sostuvo que el menor puede quedar detenido hasta 60 días, en el Nazario Benavídez, en el caso de que el delito imputado contemple prisión preventiva.