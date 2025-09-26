Cómo sigue la joven mamá que perdió a su hija de 7 años durante un incendio en 25 de Mayo Desde el Hospital Marcial Quiroga dieron a conocer el parte médico de Danisa Aveiro (24).

Desde el Hospital Marcial Quiroga dieron a conocer cuál es el estado de salud de Danisa Aveiro, la joven madre que sufrió graves heridas durante el trágico incendio de la vivienda que habitaba en La Chimbera, 25 de Mayo, este martes 23 de septiembre en la madrugada.

Cabe destacar que permanece internada en el Servicio del Quemado del nosocomio de Rivadavia luego de haber sido alcanzada por las llamas que invadieron su casa por completo. Producto de este voraz siniestro, su hija de 7 años, Samara Abigail, falleció en el acto. Además, su bebé de 1 año también padeció intoxicación por monóxido de carbono pero afortunadamente, ya le dieron el alta en el Hospital Rawson.

En tanto, la mamá de 24 años sigue luchando por su vida y los especialistas revelaron cuál es el estado de salud. Detallaron que mediante una broncoscopía, determinaron que tiene comprometidas las vías aéreas inferiores, “persiste distress respiratorio” (que significa agotamiento al respirar) y el miércoles en la noche presentó fiebre.

Asimismo, explicaron que continúa con curaciones de heridas por quemaduras y su pronóstico sigue siendo reservado.