Una banda delictiva que operaba en la zona Sur de San Juan, principalmente en propiedades utilizadas como casas de fin de semana, fue desbaratada en las últimas horas tras una investigación coordinada por la Brigada de Investigaciones Sur. La maniobra se dio a conocer este jueves y tuvo como resultado el secuestro de una gran cantidad de elementos de dudosa procedencia.
De acuerdo al parte oficial, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad autorizó una serie de allanamientos que fueron ejecutados con la participación de distintas brigadas, personal de Guardia de Infantería y del grupo motorizada de la Unidad Coordinadora de Departamentales. En total, se realizaron siete operativos simultáneos en los barrios Cruce de Los Andes, Lote Hogar 27, Carpintería, Villa Fleury y Villa Nacusi.
En los procedimientos, la Policía logró recuperar elementos de alto valor económico que habían sido denunciados como robados en distintos hechos ocurridos recientemente. Entre los bienes secuestrados se destacan:
-
Dos teléfonos celulares
-
Un televisor de 42 pulgadas
-
Un equipo de música marca SONY
-
Pavas eléctricas
-
Dos termotanques
-
Dos unidades exteriores de aire acondicionado
-
Un horno eléctrico
-
Una garrafa de 5 kg
-
Una jarra de acero inoxidable
-
Un ventilador
-
Un parlante de gran tamaño
-
Dos reflectores
-
Un rollo de cable tipo taller
-
Cuatro rollos de membrana asfáltica
-
Una tela media-sombra gris
-
Accesorios sanitarios (inodoros, lavamanos, griferías)
-
Set materos, vajilla variada y otros artículos de cocina
Todos los objetos quedaron en resguardo en sede policial, a la espera de que sus legítimos dueños se acerquen a reconocerlos y, eventualmente, recuperarlos.
Fuentes del caso indicaron que los integrantes de la banda ya fueron identificados y que se avanza en el proceso judicial correspondiente.