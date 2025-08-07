Desbaratan banda delictiva y recuperan decenas de elementos robados Tras una serie de allanamientos en al menos cinco barrios, la Policía secuestró electrodomésticos, sanitarios, cables, herramientas y otros bienes sustraídos de casas de fin de semana. Buscan a los dueños de los objetos.

Una banda delictiva que operaba en la zona Sur de San Juan, principalmente en propiedades utilizadas como casas de fin de semana, fue desbaratada en las últimas horas tras una investigación coordinada por la Brigada de Investigaciones Sur. La maniobra se dio a conocer este jueves y tuvo como resultado el secuestro de una gran cantidad de elementos de dudosa procedencia.

De acuerdo al parte oficial, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad autorizó una serie de allanamientos que fueron ejecutados con la participación de distintas brigadas, personal de Guardia de Infantería y del grupo motorizada de la Unidad Coordinadora de Departamentales. En total, se realizaron siete operativos simultáneos en los barrios Cruce de Los Andes, Lote Hogar 27, Carpintería, Villa Fleury y Villa Nacusi.

En los procedimientos, la Policía logró recuperar elementos de alto valor económico que habían sido denunciados como robados en distintos hechos ocurridos recientemente. Entre los bienes secuestrados se destacan:

Dos teléfonos celulares

Un televisor de 42 pulgadas

Un equipo de música marca SONY

Dos termotanques

Dos unidades exteriores de aire acondicionado

Un horno eléctrico

Una garrafa de 5 kg

Una jarra de acero inoxidable

Un ventilador

Dos reflectores

Un rollo de cable tipo taller

Cuatro rollos de membrana asfáltica

Una tela media-sombra gris

Accesorios sanitarios (inodoros, lavamanos, griferías)

Set materos, vajilla variada y otros artículos de cocina

Todos los objetos quedaron en resguardo en sede policial, a la espera de que sus legítimos dueños se acerquen a reconocerlos y, eventualmente, recuperarlos.

Fuentes del caso indicaron que los integrantes de la banda ya fueron identificados y que se avanza en el proceso judicial correspondiente.