¿El penitenciario sospechado de fraude falsificó un parte médico para tener una licencia psiquiátrica? Fiscalía explicó que las autoridades de la cárcel de Chimbas iniciaron una investigación para determinar si goza de una licencia trucha.

El penitenciario complicado por 25 denuncias de fraude con el ‘Esquema Ponzi’, también está comprometido por otra investigación que promete ponerle fin a su carrera: la posibilidad de que actuamente goce de una licencia psiquiátrica, trucha.

Según el fiscal, Guillermo Heredia (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) el pasado 22 de mayo, se inició una investigación para determinar si hubo alguna falsedad en el certificado médico que presentó Jofré para gozar de una licencia por problemas mentales que se extiende hasta ahora.

Esa investigación es realizada en el área de Inspección y Control de Gestión, pero puede derivar en una denuncia penal si acaso detectan alguna anomalía en la que encuadre en alguna figura penal, como la eventual falsificación del certificado.

Si se comprueba la anomalía bajo sospecha, la situación laboral de Jofré quedaría muy complicada, pues podrían echarlo.