Estremecedor caso en San Juan: investigan un presunto abuso y abandono de tres hermanitos Una docente consultó sobre la ausencia en su clase de uno de los menores y la respuesta de su hermano encendió las alarmas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Les falta amor”, así describió la situación el papá de tres pequeños de 12, 8 y 5 años, que descubrió que sus chicos vivían en total estado de abandono. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el padre de los menores relató con la voz quebrada y totalmente indignado sobre el hecho que debieron atravesar sus hijos y que “gracias a las docentes de la institución a la que asisten” es que se notifican que su mamá “los había abandonado, hace dos semanas aproximadamente”.

El papá de los niños contó que hace más de 15 años tenía una relación con J.M.M (34) y producto de eso tuvieron cuatro hijos. Luego se casaron pero con el paso de tiempo se divorciaron y según su testimonio, ella comenzó una vida completamente diferente a la de él. La situación de los cuatro pequeños pasó al área judicial y hasta ella recibía cuota alimentaria porque él entendió que con un trabajo estable, no quería que sus hijos pasaran “necesidades”. Pero aún con abogados de por medio la relación se complicó.

El papá de los chicos dijo que ella se cambiaba de casa y hasta mentía sobre el domicilio en el que estaba. “Eso es lo que sucedió cuando quisimos llegar a la casa donde estaban. El domicilio que había dado no era el correcto. Mi hijo de 15 años que hace tiempo estaba conmigo logró llevarnos hasta donde verdaderamente vivían”, destacó y cuando entraron a la casa se horrorizaron.

Todo comenzó este lunes en la tarde, cuando una de las docentes de los menores advirtió que no asistía a clases y le consultó a un hermanito sobre lo que sucedía. La respuesta que recibió, encendió todas las alarmas y la directora se comunicó inmediatamente con el padre, quien sostuvo que desconocía todo lo que estaba pasando. “Me llamaron porque el de 5 años no estaba yendo y el de 8 les había dicho que se quedaba a dormir en la casa, acompañado por un hombre y que su mamá no estaba”, sentenció.

También sostuvo que el 6 de agosto tenía una audiencia en la Justicia y que había ido con su hijo de 15 años pero la madre no se presentó. “Mi hijo más grande hace tiempo vive conmigo porque huyó de su mamá y le dijo a la jueza que no quería estar en ese hogar. Mientras la tenencia de los más chicos era de ella”, resaltó y agregó que gracias a su hijo adolescente llegaron al domicilio y encontraron al pequeño de 5 años.

El progenitor manifestó que se divorció de su esposa y ella se puso en pareja con otra mujer mientras que en la casa donde vivía con los niños “ingresaba cualquier cantidad de personas y de todo tipo”, según lo que le contaba el hijo.

Una vez en el domicilio, se asombraron con el estado de abandono que tenían los menores: “Desnutridos, sucios y hasta con la ropa interior manchada. No lo podía creer”, dijo el hombre, quien hizo la denuncia correspondiente, ya que al parecer los menores habían quedado solos hace dos semanas, que su “madre se había ido a Córdoba” y que “convivían con un linyera”. “De su madre no se sabe nada y los niños no quieren volver ahí”, indicó y dijo que ya están al resguardo en su casa junto a su nueva esposa y sus dos pequeñas hijas.

“Voy a luchar por ellos. Yo puedo trabajar, criarlos y mantenerlos. Pero principalmente darles amor, a esos niños les falta amor y eso me llena de indignación porque su madre, si es que se le puede llamar así, no los cuidó”, cerró.

MIRA TAMBIÉN Los rugbiers acusados de violación en Mendoza quedaron en libertad

Ahora la causa es investigada por Anivi no sólo por el abandono de persona que indaga el 102 sino por algún supuesto abuso que haya recibido uno de los pequeños. Por el momento, se desconoce más información de la mujer.