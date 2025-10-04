La trama que terminó con una mujer asesinada de un disparo en el barrio Echeverría Una gresca masiva en el barrio Echeverría culminó en un trágico asesinato: una mujer recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada al hospital sin vida. El agresor, identificado como Juan Alfredo Carrizo, fue arrestado tras un operativo policial en la madrugada.

En la madrugada de este sábado, cerca de las 1.30 horas, la tranquilidad del barrio Echeverría, en el departamento Capital, fue interrumpida por una violenta gresca que involucró a varias personas. El enfrentamiento, que se había originado en la intersección de las calles Catamarca y Benavídez, terminó de forma fatal en la Manzana “A”, a pocos metros del cruce de Rogelio Cerdera y Sarmiento.

Durante la pelea, una mujer fue alcanzada por un disparo en la cabeza. La víctima, que fue identificada como Camila Nicole Bajinai, vecina del lugar, fue trasladada en estado crítico en una ambulancia hasta el Hospital Guillermo Rawson. Lamentablemente, ingresó sin signos vitales, confirmándose su muerte minutos después de su arribo, informaron fuentes judiciales.

cCmila Nicole Bajinai, la víctima de un disparo de arma de fuego.

El lugar de intervención se convirtió rápidamente en escenario de un importante operativo policial, con la participación de personal de la Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica, Infantería y GERAS, ante el nivel de conflicto en la zona. La Policía constató que la vereda frente a la Casa 7 de la Manzana “A” presentaba manchas de sangre. Al ingresar al interior de la vivienda, los agentes hallaron el lugar completamente vandalizado, lo que daba cuenta de la magnitud de la violencia vivida en esa hora crucial.

Gracias a los testimonios de dos testigos, las autoridades lograron identificar rápidamente al presunto autor del asesinato: Juan Alfredo Carrizo, alias “Chato”. Carrizo, supuesto vecino de la víctima, fue señalado como uno de los individuos involucrados en la pelea y como el responsable de disparar el arma que terminó con la vida de la joven de 22 años. Según los relatos, el agresor le disparó a la víctima “a boca de jarro” en medio del enfrentamiento, sin que existiera, aparentemente, un vínculo previo entre ambos.

En el patio trasero de la Casa 10 de la misma manzana, se halló un revólver calibre 38, con cinco cartuchos en su tambor y una vaina servida, confirmando el uso de un arma de fuego en el asesinato.

Las fuerzas policiales implementaron un cerrojo en el barrio para dar con el responsable del crimen. Tras varios rastrillajes casa por casa, a las 2.10 horas se logró la captura de Carrizo. El agresor había intentado huir, ocultándose en el techo de la Casa 13 de la misma manzana, donde fue finalmente aprehendido por las fuerzas de seguridad.

La Policía y la Justicia trabajaron durante la madrugada en el lugar del asesinato.

La Policía también confirmó que antes de la llegada de las autoridades, familiares de la víctima ya se encontraban buscando a Carrizo, lo que sugiere un vínculo de tensión entre ambos lados.

El cadáver de la mujer fue trasladado a la morgue del Hospital Guillermo Rawson, donde la médica legista realizó una inspección preliminar. El informe determinó que la víctima presentaba una herida de entrada de proyectil de arma de fuego detrás de la oreja izquierda, con una contusión escoriativa en la zona. No se hallaron signos de violencia adicionales ni heridas defensivas.

A partir de ese momento, se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente. La Policía dejó resguardada la vivienda de la Casa 7 con consigna policial hasta que se obtuvieran los resultados del examen forense.