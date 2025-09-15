“Mi hermano la recibió de arriba”, el dolor de la familia del sanjuanino asesinado en Chile El joven hace tiempo decidió viajar por varios lugares y vivir del arte callejero.

Lo que debería haber sido una experiencia fantástica de un trotamundos, terminó en tragedia. Gabriel Tomás Olivera Silva, de 22 años, sufrió el ataque de un hombre de 40 años, quien le asestó una puñalada y acabó con su vida. Su familia habló de cómo era el joven artesano y cuál fue la razón que lo motivó a vivir en diferentes lugares.

En diálogo con Diario de Cuyo, Agustín (27), relató con tristeza cómo fue enterarse de la muerte de su hermano. “Nosotros estábamos en el cumpleaños de un tío y nos llegaron muchos mensajes sobre la viralización de un posteo en las redes sociales“, expresó y confesó que se le heló el cuerpo pero lo manejaron con discreción, ya que su mamá aún no era notificada.

“Cuando estuvimos en casa, más tranquilos, mi mamá recibió el llamado de Carabineros. Le confirmaron lo que le pasó a mi hermano y nos pidieron que fuésemos para poder radicar la denuncia y reconocer el cuerpo, principalmente”, dijo apenado Agustín.

También sostuvo que hablaban muy seguido porque hacía videollamadas con su único sobrino. “Sabíamos que él vivía de su arte y muchas veces le pedimos que volviera pero él quería viajar por el mundo”, explicó.

Con respecto al desconsolado episodio, manifestó que Gabi no era problemático y siempre estaba en las esquinas haciendo malabares y sus flores de mimbre. “Mi hermano la recibió de arriba porque nos dijeron que aparentemente no era con él la pelea sino que sufrieron una emboscada con el otro muchacho con el que estaba”, amplió.

Gabriel vivía con su familia en Rawson, tenía dos hermanos de 27 y 19 años y “se la pasaba viajando para conocer diferentes partes del mundo”. En noviembre del 2024 decidió cruzar la Cordillera y terminó en el norte de Chile, donde por desgracia encontró la muerte.

Finalmente, Agustín lo recordó como un amante del arte en todos sus aspectos, desde la música hasta realizar malabares. “Es muy duro todo y solo queremos saber la verdad de lo que pasó”, cerró.