Salió de jugar al fútbol, chocó contra un camión municipal y murió: su familia denunció que no hay avances en la investigación Lourdes Beatriz Silva, hija de la víctima, asegura que debieron buscar sus propios testigos ante la inacción judicial y afirma que el fiscal sostiene una hipótesis falsa al ignorar que el camión municipal habría dado marcha atrás.

El pedido de justicia por la muerte de Víctor Hugo Silva se trasladó a las puertas de Tribunales en San Juan. A más de una semana del siniestro vial ocurrido en calle Lavalle, en Rivadavia, la familia del motociclista fallecido denunció públicamente que la causa no muestra avances y que la fiscalía estaría sosteniendo una hipótesis que contradice los testimonios recogidos en la zona.

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2026, alrededor de las 21.30, en calle Lavalle 844 oeste, entre Juncal y Meglioli. Según el informe oficial de la UFI Delitos Especiales, el camión Mercedes Benz afectado al servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Rivadavia, conducido por Gustavo Ariel Pasten (51), circulaba de oeste a este a baja velocidad cuando detuvo su marcha para permitir que los recolectores cargaran bolsas. En ese momento, la motocicleta Honda 150 cc conducida por Víctor Hugo Silva (60) habría impactado contra la parte trasera del vehículo, provocando su caída y muerte instantánea.

Sin embargo, la versión de la familia es distinta.

“El camión dio marcha atrás”

Lourdes Beatriz Silva, hija de la víctima, aseguró a DIARIO DE CUYO que su padre regresaba de jugar al fútbol cuando se encontró detrás del camión recolector. Según la reconstrucción que realizaron en base a testimonios de vecinos, el vehículo municipal habría detenido su marcha para que un operario bajara a buscar una bolsa olvidada y luego realizó una maniobra de retroceso brusca, impactando y arrastrando al motociclista.

“Nosotros tuvimos que salir a buscar testigos porque nos dijeron que nadie quería declarar. Eso no es cierto”, sostuvo Silva. Según explicó, varios vecinos ratificaron que el camión dio marcha atrás de manera violenta. Una de las testigos afirmó que aún no puede dormir tras haber escuchado el ruido del cuerpo siendo arrastrado por el pavimento.

La familia también denunció que el ayudante fiscal habría informado a la prensa que se analizaban cámaras de seguridad, cuando —según ellos— no existen dispositivos en las dos cuadras donde ocurrió el siniestro.

Un audio clave y sospechas de encubrimiento.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la existencia de un audio anónimo que habría sido enviado por uno de los recolectores presentes en el camión al momento del hecho. En esa grabación, el trabajador confirmaría que el vehículo dio marcha atrás de forma brusca, en coincidencia con la versión vecinal.

Pese a ello, la familia sostiene que la fiscalía ya habría adelantado públicamente una hipótesis en la que la moto impactó contra el camión detenido, lo que —según denuncian— implica cerrar la investigación antes de incorporar todas las pruebas.

MIRA TAMBIÉN Con diferencias entre Fiscalía y querella, elevaron a juicio la causa por el asesinato de Diego Andreoni

El chofer, identificado como Gustavo Pasten, quedó inicialmente alojado en la Seccional 13ª de Rivadavia en carácter de arrestado. La causa es investigada por el fiscal Sebastián Gómez, con intervención del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.

Cuestionamientos al procedimiento

Los familiares también cuestionaron el comportamiento del conductor tras el impacto. Aseguran que no habría auxiliado a la víctima y que manifestó que “los motociclistas siempre tienen la culpa”, mientras pedía que llamaran al intendente de Rivadavia.

Otro punto que calificaron como “muy turbio” fue la rápida llegada de cuatro vehículos municipales al lugar, que —según indicaron— rodearon al chofer y a los recolectores apenas ocurrido el hecho. Además, denunciaron posibles irregularidades en la escena, ya que el casco de la víctima apareció colocado sobre la moto en fotografías oficiales, pese a que habría salido despedido por el impacto.

La familia también afirmó que desconoce si el conductor cuenta con antecedentes o la capacitación necesaria para manejar un vehículo de gran porte, así como los datos de la aseguradora del camión.

La familia Silva exige que se cite formalmente a declarar a los testigos que ellos mismos entrevistaron y que el audio del recolector sea incorporado como prueba fundamental en la causa.

“Necesitamos que se investigue de verdad. No queremos que tapen el sol con un dedo”, expresó Lourdes Silva, quien pidió el acompañamiento de la comunidad para que la fiscalía agilice las actuaciones y esclarezca lo sucedido.

Mientras tanto, el expediente continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, en medio de una fuerte polémica por las versiones contrapuestas sobre cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida de un trabajador que estaba a meses de jubilarse.

Un trabajador querido y a meses de jubilarse

La muerte de Silva generó profunda conmoción en el ámbito de la salud pública. Durante más de 30 años se desempeñó como camillero en el área de traslados del Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde era considerado una figura imprescindible y solidaria.

MIRA TAMBIÉN Cayó un conocido delincuente tras robarle el celular a su tía en Rawson

Sus compañeros destacaron que estaba a pocos meses de jubilarse y soñaba con iniciar una nueva etapa junto a su familia. El dolor se hizo sentir en los pasillos del hospital, donde lo despidieron con mensajes cargados de afecto.