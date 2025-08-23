Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión Las autoridades comprobaron que el tanque estaba adulterado, tras una prueba realizada con un escáner

Tres personas fueron detenidas en Jujuy, luego de que detectaran más de 50 kilos de cocaína en el tanque del camión en el que circulaba. El procedimiento tuvo lugar en la Ruta N° 9, en el trayecto que conecta a las localidades de La Quiaca y Abra Pampa.

Todo comenzó con un llamado de alerta recibido por el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, en donde le pasaron el dato de un camión que circulaba por la zona con un cargamento sospechoso. Luego de que advirtiera al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Alberto Mendivil dispuso que iniciaran un seguimiento del vehículo.

Poco después de que ubicaran al camión en la Ruta N° 9, se dio aviso a un control vial de la Policía de Jujuy para que frenara a los viajeros e inspeccionaran al rodado. Sin embargo, el conductor se negó a frenar en el puesto, lo que derivó en una orden de detención.

Según relataron fuentes oficiales del caso a Infobae, las autoridades interceptaron al camión y lo trasladaron hacia la sede de la Aduana que se encuentra en La Quiaca. “Pasamos el camión de gran porte por el escáner, lo escaneamos dos veces. Resulta que de las imágenes del escáner surge que habría alguna modificación o alteración del tanque de combustible“, explicaron.

Por esto, se ordenó al personal de Infantería que extrajera el depósito de combustible. Así, pudieron realizarse una prueba con sondas que terminarían por confirmar las sospechas: había dos cajas metálicas ocultas en el interior del habitáculo.

A partir de esto, se procedió a la apertura del tanque, por medio del uso amoladoras. Luego de que pudieran acceder a los cofres, los efectivos lograron abrirlas con palancas. En su interior se encontraba la sustancia blanquecina que, tras ser sometida a los test de rutina, confirmaron que se trataban de, al menos, 52 kilos de cocaína.

Además de haberse secuestrado la droga, las autoridades incautaron el camión, documentación y elementos de interés para la causa. De la misma forma, los tres pasajeros, dos hombres y una mujer, quedaron detenidos.

Poco después de que el operativo diera positivo en narcotráfico, el fiscal Mendivil giró la causa hacia los juzgados federales. En este sentido, sería el fuero federal el encargado de dirigir las futuras medidas investigativas, las cuales podrían incluir la coordinación con las autoridades provinciales que trabajaron en la detección y captura del cargamento.

Frente a esto, el Procurador General de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez, resaltó la necesidad de trabajar en la zona fronteriza, sobre todo, porque en el último tiempo también se había reportado el secuestro de una gran carga de droga.

De hecho, a mediados de junio, se reportó el secuestro de 478 kilos con 925 gramos de cocaína de máxima pureza en La Quiaca. En esa ocasión, hubo dos detenidos, en lo que sería uno de los mayores decomisos realizados en la jurisdicción.

La vigilancia se había centrado en el seguimiento de actividades sospechosas vinculadas con el ingreso de estupefacientes a través de la frontera con Bolivia. La principal hipótesis apuntó a que el destino final del cargamento sería la provincia de Buenos Aires.

El despliegue policial se concretó la noche del viernes pasado, cuando los equipos de la Brigada de Narcotráfico, en coordinación con las seccionales 17 y 3 de la Policía local y el personal de la Delegación de Aduana, interceptaron un camión que transportaba la droga oculta en compartimentos adaptados de los tanques de combustible.

Durante los procedimientos, el escáner y el videoscopio aportados por Aduana permitieron detectar 228 kilos con 728 gramos de cocaína en envoltorios negros, ocultos en el vehículo. Acto seguido, allanaron un galpón comercial vinculado con el mismo transporte, de donde se incautaron otros 250 kilos con 145 gramos de cocaína, esta vez en paquetes amarillos.

Las detenciones incluyeron al conductor del camión y a una mujer que se encontraba en el galpón. Durante la tentativa para capturar al presunto propietario de la mercadería, se constató su fuga y, hasta el momento, permanecería prófugo.