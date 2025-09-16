Será repatriado el cuerpo del sanjuanino asesinado en Chile: intervino Gobierno para costear los gastos El joven de 22 años fue ultimado en una gresca ek domingo pasado.

El cuerpo de Gabriel Tomás Olivera Silva, de 22 años, el sanjuanino asesinado en la localidad de Vallenar, en Chile, será repatriado luego de que su familia iniciara una campaña para hacerlo, pero que se interrumpió por la intervención del Gobierno que se encargará de todos los trámites de rigor y los altos gastos que ello implica.

Los hermanos del joven asesinado fueron quienes se pusieron al frente de la situación y quienes primero iniciaron una campaña para conseguir los fondos para traer los restos de Gabriel.

Gabriel vivía con su familia en Rawson, tenía dos hermanos de 27 y 19 años y “se la pasaba viajando para conocer diferentes partes del mundo”. En noviembre del 2024 decidió cruzar la Cordillera y terminó en el norte de Chile, donde por desgracia encontró la muerte.

EL RESONANTE CASO

Indicaron que el hecho ocurrió a las 13.15 del domingo, en la esquina de Sargento Aldea y Brasil, en Vallenar, en la Región de Atacama. El artesano callejero, oriundo de San Juan, presentaba una herida cortopunzante en el tórax, fue reanimado por personal médico y trasladado hasta el hospital pero falleció por la gravedad de la herida.

Ante esta situación, Fiscalía de Atacama ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó para esclarecer la muerte del sanjuanino Olivera Silva.

Durante la tarde del domingo, personal de la Comisaría 3ra de Vallenar logró detener a un hombre de 40 años, identificado con las siglas H.E.C.C. El sujeto es chileno y según las fuentes, cuenta con antecedentes policiales. Quedó detenido junto a otras personas involucradas en el caso.