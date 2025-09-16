Crimen del sanjuanino en Chile: Fiscalía suma evidencias que comprometen al único detenido por el ataque mortal Mientras se hacen los trámites de rigor para repatriar el cuerpo, los pesquisas buscan resolver el resonante crimen.

La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación por un delito de homicidio ocurrido este domingo en Vallenar, en el que la víctima fue el sanjuanino Gabriel Tomás Olivera Silva (22) delito por el que hay una persona detenida por su presunta responsabilidad en los hechos.

Respecto de este caso el fiscal de la Unidad SACFI – ECOH, Pedro Pablo Orellana, indicó que una vez que la Fiscalía tomó conocimiento de lo ocurrido se determinó la concurrencia del Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, además se hizo presente la fiscal (s) de concurrencia en la Provincia, Valentina Campos.

“Los antecedentes que fueron comunicados a la Fiscalía daban cuenta del fallecimiento de un hombre adulto, preliminarmente de nacionalidad argentina, quien habría fallecido producto de un ataque con arma blanca en la vía pública. Frente a ello, se ordenaron las diligencias respectivas destinadas a reunir evidencia y toma de declaraciones de posibles testigos de lo ocurrido”, dijo Orellana.

El fiscal agregó que al llegar la PDI y el Equipo ECOH, funcionarios de la SIP de Carabineros de esta ciudad mantenían a una persona detenida que era identificada por testigos como el autor de las lesiones a la víctima. En esa dinámica el trabajo indagatorio permitió reunir evidencia, registros audiovisuales, declaraciones y reconocimientos fotográficos que permitieron establecer preliminarmente la participación de esta persona en el delito de homicidio simple.

Pedro Pablo Orellana informó que el imputado fue llevado la mañana de este lunes ante el Juzgado de Garantía de Vallenar, instancia en que se le comunicaron cargos por la comisión del mencionado ilícito, solicitando la Fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva lo que fue dispuesto por el Juez de turno.