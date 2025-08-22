Un mes de prisión preventiva para el acusado del crimen del jubilado Alday Iván Armando Gamboa es el único sospechoso detenido.

Iván Armando Gamboa, de 34 años, permanecerá detenido en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación por el asesinato de Mario Alday, ocurrido el lunes pasado en Villa del Carril.

La medida fue dispuesta este viernes en una audiencia de formalización realizada en Tribunales, donde el Ministerio Público Fiscal lo señaló como el principal sospechoso del brutal hecho. Gamboa, conocido por trabajar como limpiavidrios en la zona del Hospital Rawson y residir en una casona usurpada sobre Avenida Rawson.

De acuerdo con la investigación, el jubilado —extrabajador de la UNSJ— murió por asfixia dentro de la vivienda que alquilaba. Luego, el agresor habría intentado borrar evidencias prendiendo fuego al lugar, aunque las pruebas recolectadas y las imágenes de cámaras de seguridad terminaron apuntando contra Gamboa.

MARIO ALBERTO ALDAY tenía 78 años y era jubilado del área administrativa de la UNSJ.

Fiscalía sostuvo que, antes de cometer el homicidio, el acusado mantuvo relaciones sexuales con la víctima. Los resultados de las pericias científicas en marcha serán determinantes para corroborar esa versión. Además, se detalló que en los registros fílmicos se observa al imputado retirándose de la casa y regresando tiempo después, momento en que comienzan las llamas del incendio.

El detenido fue apresado el miércoles pasado y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Durante la audiencia, la defensa solicitó su libertad, pero el pedido fue rechazado por la jueza, que resolvió mantenerlo con prisión preventiva por 30 días.